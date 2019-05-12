Все дорожные объекты Нижегородской области включены в план-график торгов на 2019 год

Все дорожные объекты, которые планируется отремонтировать в текущем году в Нижегородской области, включены в план-график торгов. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основные вопросы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России были подняты на совещании представителей федерального и региональных проектных офисов по реализации нацпроекта в Росавтодоре. Одним из них стал ход контрактации объектов дорожной деятельности в рамках БКАД.

Участники мероприятия отметили, что в Нижегородской области, как и во многих других субъектах страны, по ряду объектов уже определены компании-подрядчики, которые начали ремонтные работы. Кроме того, наш регион попал в топ-5 регионов по количеству законтрактованных объектов от общего числа дорожных участков, запланированных к ремонту в рамках проекта на 2019 год.

- В результате была поставлена задача проанализировать ход работ в рамках нацпроекта в каждом из субъектов для выявления недочетов и принятия оперативных мер для их своевременного устранения с указанием четких сроков по контрактации и заключению соглашений между регионами и местными органами власти по передаче средств на дорожную деятельность, - пояснили в пресс-службе правительства.

Кстати, все контракты должны быть заключены до 31 мая.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2019 году в Борском районе будет построена новая дорога. Речь идет о подъезде к деревне Городное от автодороги Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево. Работы ведутся с опережением графика. Новая дорога протяженностью два километра обеспечит транспортную связь деревни Городное с автомобильной дорогой общего пользования Неклюдово-Макарьево.

Изначально сроки были датированы июнем 2020 года, однако дополнительным соглашением сроки окончания работ сокращены и завершатся до 30 октября 2019 года.