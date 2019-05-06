Глеб Никитин примет участие в генеральной репетиции военного парада в Нижнем Новгороде

Во вторник, 7 мая, в Нижнем Новгороде состоится генеральная репетиция военного парада, посвященного 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Что можно увидеть на площади Минина и Пожарского

По площади Минина и Пожарского пройдет рота Почетного караула и военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО. Кроме того, в одном строю с военнослужащими промаршируют расчеты кадетских корпусов, кадетской школы-интерната имени Героя Российской Федерации А.Н. Рожкова, Нижегородской академии МВД, Росгвардии, МЧС России, ГУФСИН России по Нижегородской области и движения «Юнармия».

После чего перед нижегородцами проследует легендарный танк Т-34, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица «Мста-С», а также разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

Всего же по центральной площади Нижнего Новгорода пройдут около 1100 человек, в том числе около 600 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Какие дороги будут перекрыты

В связи с проведением генеральной репетиции военного парада на некоторых дорогах будет перекрыто движение. Так, с 9.00 до 14.00 будет закрыто движение на площади Минина и Пожарского на участке от памятника В.П.Чкалову до улицы Большой Покровской, также перкроют дорогу на улицах Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской (на участках от площади Минина и Пожарского до площади Сенной), на Зеленском съезде от площади Минина и Пожаркого, а также на набережной Гребного канала на участке от Георгиевского съезда до дома №110Б по улице Слободы Печеры.

Кроме того, на указанных улицах будет запрещена парковка автомобилей.

Схема объезда во время генеральной репетиции военного парада

Изменения движения общественного транспорта

Во время проведения генеральной репетиции военного парада, а именно 7 мая с 9.00 до 14.00, изменится и движение общественного транспорта.

Автобус № А-5 будет ходить лишь до остановки «Катер «Герой».

Троллейбусы № 13, 17 и 31 будут следовать только до площади Свободы.

Конечная остановка маршрутов № А-1, А-68, Т-4, Т-31 будет перенесена на остановку «Черный пруд». При этом автобусы и маршрутки будут идти по улицам Пискунова, Ошарской и Варварской.

Изменится движение автобусов № А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от улицы Широкой к площади Сенной. В первой половине дня 7 мая они будут идти по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Ошарской, Пискунова, Минина. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Алексеевской, Октябрьской, Зеленскому съезду.

Автобусы № А-40, А-60Э, А-64 и маршрутки № Т-74, Т-97, Т 98, следующие от площади Свободы к площади Сенной, будут ходить по улицам Варварской, Пискунова, Минина.

Автобусы № А-1, А-19, А-45, А-52, А-68, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 будут останавливаться на трамвайной остановке «Черный пруд».

Для автобусов № А-19, А-40, А-45, А-52, А-60Э, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-98 при движении в сторону площади Сенной будет введена остановка на улице Пискунова за пересечением с улицей Ульянова. В обратном направлении автобусная остановка переместится на трамвайную «Речное училище».