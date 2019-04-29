Нижний Новгород сделают безопасным: Комплекс «Безопасный город» объединит все экстренные службы

Подтопление населенных пунктов, пожары, ДТП, происшествия на системах ЖКХ и электроэнергетики – сообщения обо всех этих происшествиях поступают в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области. Именно на нем лежит ответственность за организацию аварийно-спасательных работ и координацию деятельности всех служб быстрого реагирования. И совсем скоро тут ожидаются грандиозные перемены – в Нижнем Новгороде заработает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». «Комсомолка» выяснила, как изменится работа Центра управления в кризисных ситуациях после запуска новой системы.

Когда первый раз приходишь в зал оперативной дежурной смены ЦУКСа, кажется, что оказался в центре управления космическими полетами: огромный зал с автоматизированными рабочими местами, оснащенный огромными мультимедийными панелями, десятки сидящих перед мониторами специалистов самых разных профилей. Одновременно тут можно получить и оперативную информацию, и сведения информационных ресурсов, и прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций.

Все городские экстренные службы в режиме реального времени смогут отслеживать оперативную обстановку в городе.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Информация о чрезвычайной ситуации может поступить к нам по разным каналам: от оператора системы «112», диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, диспетчерских служб функциональной и территориальных подсистем РСЧС Нижегородской области или непосредственно от дежурной службы объекта.

Как только появилась информация о возникшей чрезвычайной ситуации, дежурные связываются со службами экстренного реагирования. Затем идет учет сил и средств, направленных к месту чрезвычайной ситуации, проводится мониторинг сложившейся обстановки. Для этого задействуют все имеющиеся информационные ресурсы, программы для моделирования развития чрезвычайной ситуации, - рассказывает начальник отдела организации оперативной службы ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Александр Степанов.

Благодаря запуску комплекса «Безопасный город» вся эта работа будет автоматизирована. В том числе деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных данному муниципальному образованию.

Первый раз придя в ЦУКС, кажется, что оказался в центре управления космическими полетами.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Уже сегодня в случае возникновения происшествия, чрезвычайной ситуации мы можем осуществлять ее мониторинг в режиме реального времени, воспользовавшись одним из сегментов «Безопасного города» - камерами видеонаблюдения, установленными на улицах и на объектах в различных районах города, - рассказывает Александр Степанов. – Если речь идет о территории, не охваченной этой сетью, то на место происшествия может быть направлена оперативная группа центра или местного пожарно-спасательного гарнизона. Они способны выехать на место в течение десяти минут и вести с места происшествия онлайн-трансляцию при помощи видеоконференцсвязи, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. Все это позволяет оперативно оценить обстановку в режиме реального времени, принять решения для привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации происшествия.

В итоге, все городские экстренные службы, подключенные к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», в режиме реального времени смогут отслеживать оперативную обстановку в городе: где произошли аварии, какое количество сил и средств привлекалось для реагирования. Более того, тут же можно будет получить всю оперативную статистику, включая справочную информацию участников аппаратно-программного комплекса для выполнения своих функций. И так по любому происшествию – от подтопления территории до эвакуации торгового центра.

Впрочем, в скором времени в Нижегородской области заработает не только аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», но и федеральная платформа - автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС (АИУС РСЧС). В отличие от «Безопасного города» эта система сможет не только фиксировать все происшествия, но и прогнозировать их последствия.

На каждый субъект федерации предусмотрена своя группа рисков: землетрясения, оползни, наводнения.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На каждый субъект федерации предусмотрена своя группа рисков: землетрясения, оползни, наводнения, - рассказывают специалисты ЦУКС. – Все это можно с высокой долей вероятности рассчитать и спрогнозировать – и примерный район происшествия, и возможные последствия. Специалист с помощью проведенных расчетов может построить 3D-модель предполагаемой зоны чрезвычайной ситуации. К примеру, на основании данных о подъеме уровня воды можно построить зоны возможного затопления во время паводка на территории области, а в случае какого-либо химического выброса на объекте в Дзержинске - район распространения вредных веществ.

И так практически по любому происшествию – достаточно знать вводные данные вроде уровня воды, температуры воздуха, скорости и направления ветра. В целях моделирования развития паводковой обстановки на территории Нижегородской области разработаны модели на 50 населённых пунктов, 12 низководных мостов и 3 дороги, попадающих под угрозу затопления в период половодья.