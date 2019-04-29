Четвертый класс пожарной опасности установился в 27 районах Нижегородской области

На территории 27 районов Нижегородской области установился четвертый класс пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

- Сейчас на официальном сайте департамента лесного хозяйства размещена электронная ката Нижегородской области, где можно увидеть самую последнюю информацию о пожароопасной обстановке в лесах. Сведения на этой карте постоянно обновляются, - говорится в сообщении. – В соответствии с правилами противопожарной безопасности, при наступлении четвертого и пятого классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов.

Кстати, сейчас в Нижегородской области ведется постоянная работа по предотвращению лесных пожаров. К примеру, сотрудники департамента лесного хозяйства ведут постоянное патрулирование лесов по 207 маршрутам. Также за обстановкой в нижегородских лесах ведется наблюдение при помощи 52 видеокамер, работу которых обеспечивают 25 диспетчерских пунктов и центральный пункт региональной диспетчерской службы.

Ведется мониторинг и при помощи самолетов малой авиации. Сейчас все силы и средства 42 пожарно-химических станций Нижегородской области приедены в состояние полной боевой готовности.

Напомним, на территории Нижегородской области с 25 апреля введен режим чрезвычайной ситуации из-за высокого уровня пожарной опасности.