Уха на Волге и музей идеального детства: Наташа Барбье продолжила знакомство с Нижним Новгородом

Зрители увидели вторую серию про Нижний Новгород в программе «Живая жизнь» на Первом канале. Дело в том, что изначально планировалось управиться за один выпуск, однако в городе оказалось столько интересного, что за раз показать все просто не получилось. По словам телеведущей Наташи Барбье, два дня в Нижнем пролетели как один миг.

Наташа Барбье отведала уху на бульоне из петуха.

- Я душевно пообщалась с реконструкторами, побывала на фольклорном представлении с ужином из древнерусских блюд, познакомилась с уникальной архитектурой начала двадцатого века, - напомнила Наташа. - В то время город был очень богат и мог позволить себе такие шедевры, как здание Государственного банка. При этом Нижний не выглядит местом, у которого все в прошлом. Недавно здесь построили потрясающую канатную дорогу через Волгу и Центр современного искусства в кремле.

С Рождественской улицей гостью знакомила профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.

Во второй части передачи ведущая отправилась в Музей Горьковского автомобильного завода, где рассмотрела знаменитые «эмку» и «полуторку». Последний экспонат Барбье считает символом не только ГАЗа, но и всей России.

- С «полуторки» начался переход страны на автомобильный транспорт, - напомнила ведущая.

В следующий раз Наташа собирается приплыть в Нижний на корабле.

После знакомства с местным автопромом Наташа отправилась на берег Волги, где ее ждал шеф-повар Александр. Вместе они занялись приготовлением ароматной ухи на бульоне из петуха. Рыбу взяли местную: судака, налима и стерлядь. Сняв пробу, телеведушая удовлетворенно выдохнула:

- Нежненькая! Петух, наверное, поклевал. Может, выключишь камеру? - обратилась к оператору. - Я поем нормально у большой русской реки с большим шеф-поваром.

Подкрепившись, путешественница поехала на встречу с почетным гражданином Нижнего Новгорода, профессором кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяной Виноградовой. Знаток культуры и истории рассказала про купца Афанасия Олесова, который четыре века назад построил в Ильинской слободе каменный жилой дом и церковь.

- Домов такого стиля в России всего около двадцати. А здесь, в Ильинской слободе, их три! - заявила Татьяна Виноградова и повела гостью на площадь Народного восстания.

Эксперт отметила, что это ключевое для России место. Именно здесь был исход ополчения. А теперь на площади красуется памятник Минину и Пожарскому. Вроде такой же, как в Москве, но на пять сантиметров меньше.

- А расскажите про улицу, которая впереди нас. Очень красивая! Это какая улица? - поинтересовалась Наташа.

Этой улицей оказалась Рождественская. Внимание гостьи привлекли Блиновский пассаж и Строгановская церковь. Первый объект профессор кафедры ЮНЕСКО назвала торговым импульсом всего Поволжья, а церковь - ни много ни мало жемчужиной российской архитектуры.

- В Нижнем Новгороде видно, как много хорошего делали российские капиталисты. Сейчас здесь тоже есть меценаты. Недавно благодаря им открылась очень интересная, я бы сказала роскошная галерея, - заявила телеведущая.

До места назначения путешественница добиралась на… карете! А в галерее ее ждала коллекционер кукол и хозяйка галереи Ольга Лобачева. Оказалось, что в экспозиции - куклы, сделанные всемирно известным мастером Хильдегард Гюнцель, чьи работы есть в коллекциях Деми Мур, Майкла Джексона и Мадонны. Однако самая большая коллекция ее кукол (восемьдесят экспонатов) - у нижегородки.

- Это музей идеального детства, - заявила Наташа Барбье и поехала в сувенирный магазин, где примерила кокошник, облизнулась на заварной пряник и купила магнитик с изображением стадиона на Стрелке.

Завершилось знакомство с Нижним Новгородом полетом на воздушном шаре.

- Нижний меня приятно удивил, и я уверена, что не все посмотрела, - заявила телеведущая. - Я хочу сюда вернуться! Только в следующий раз пусть это будет с реки. Мы приплывем сюда летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серые щи и гороховый кисель: Наташа Барбье рассказала о Нижнем Новгороде на Первом канале

Сюжет о нашем городе появился в передаче «Живая жизнь» (подробности)

Наташа Барбье: «В Нижнем Новгороде я билась на мечах и летала на воздушном шаре»

Ведущая «Идеального ремонта» познакомит телезрителей Первого канала со столицей Приволжья (подробности)