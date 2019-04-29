Tele2 продолжает наращивать сеть LTE в Нижегородской области

В этом году компания намерена сравнять покрытие сетью 4G с текущим покрытием голосовой связью. По итогам первого квартала количество базовых станций четвертого поколения в регионе увеличилось на 20%, а интернет-трафик в 4G-сети оператора вырос еще на 16%.

В 2019 году в Нижегородской области Tele2 фокусируется на увеличении покрытия 4G в малых населенных пунктах и расширении емкости сети в крупных городах. Компания намерена обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом территорию, где проживает 95% населения региона, что позволит практически сравнять охват сети LTE с текущим покрытием голосовой связью.

По итогам первого квартала этого года оператор увеличил количество базовых станций в регионе на 20%, стройка сети велась в десятках районов области. Доступ к технологии 4G впервые появился у жителей Чкаловска, Княгинина, Дивеева и ряда других населенных пунктов региона. Кроме того, оператор увеличил емкостное покрытие сети четвертого поколения в Нижнем Новгороде, Балахне, Дзержинске, Павлове и ряде крупных населенных пунктов с высоким уровнем потребления интернет-трафика.

Развитие 4G-технологии в Нижегородской области оператор ведет на фоне активной миграции интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Каждый второй абонент Tele2 в регионе – пользователь высокоскоростного мобильного интернета, доля 4G в общем объеме потребления интернет-трафика составляет 56%. По итогам первого квартала 2019 года объем скачанных в сети LTE гигабайтов вырос еще на 16%.

- По данным Роскомнадзора, Tele2 стабильно показывает лучшие результаты в отрасли по темпам строительства сети, - отметил технический директор макрорегиона «Волга» Tele2 Андрей Иванов. - Из года в год мы наращиваем темпы развития инфраструктуры на территории Приволжья, не менее амбициозные задачи стоят перед нами и на 2019 год: мы намерены сравнять охват населения сетью LTE с текущим покрытием голосовой связью. Это значит, что везде, где сегодня есть Tele2, должен быть высокоскоростной мобильный интернет. Для этого в 2019 году мы удвоим сеть четвертого поколения в Приволжье, причем большая часть новых базовых станций будет построена за пределами областных центров. Эта работа планомерно ведется с самого начала года: по итогам первого квартала доступ к технологии уже появился в десятках новых населенных пунктов.