2019-04-29T12:06:42+03:00
Общество

Памятник-стела пограничникам откроется в Нижнем Новгороде

Торжественная церемония открытия памятника состоится 5 мая в 12.00
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Памятник-стела пограничникам откроется в Нижнем Новгороде.Памятник-стела пограничникам откроется в Нижнем Новгороде.
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Нижегородская областная общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова по поручению совета и президиума организации приглашает нижегородских пограничников и всех нижегородцев на торжественное открытие памятника-стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…». Торжественная церемония открытия памятника состоится 5 мая в 12.00 в сквере на площади Сенной.

- Памятник-стела является символом безграничной преданности пограничников делу служения защите государственных границ Отечества от первого корпуса пограничной стражи до Пограничной службы ФСБ РФ, - уверен фронтовик Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области, почетный ветеран Нижнего Новгорода, ветеран министерства юстиции, ветеран пограничных войск Владимир Васильевич Баландин. - Брестская крепость, Даманский, Карелия, Афганистан, Халкин-Гол, Жаланашколь и многие другие - это места подвигов пограничников, которые знает вся страна.

Масштабные празднования 100-летия пограничных войск в Нижегородской области в прошлом году прошли с большим размахом. 26 мая в основании памятника заложены капсулы памяти с землей мест героических подвигов пограничников.

- Тогда празднование 100-летия пограничных войск вылилось поистине во всенародный праздник, - вспоминает председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Андрей Петров. - Открытие памятника-стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…» - это дань памяти подвигам пограничников и годам, отданным защите неприкосновенности границ пограничниками всех поколений. Он является объединяющим символом для всех прошедших службу на границе. Памятник - достойный подарок нашим ветеранам к Дню Победы над фашизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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