Нижегородская «училка» пристыдила Владимира Познера и Ольгу Скабееву за лишние звуки

Блогер Татьяна Гартман в новом выпуске своего шоу «Училка vs ТВ» решила поговорить о лишних звуках. Выбор темы учительница объяснила так: «При произношении некоторых слов возникает следующая проблема. В эти слова просится дополнительный звук, которого на самом деле там быть не должно».

"Училка" устроила новый разбор полетов.Под раздачу попали Владимир Познер, Ольга Скабеева и Михаил Мамаев.

Первым «на ковер» вызвали ведущего авторской передачи на Первом канале Владимира Познера.

- Они будут делать четвертные? Как показывает практика, сейчас недостаточно прыгать четвертные. Надо кататься интересно, - заявил он.

«Училка» категорична: в этом случае звука «т» в слове «четверные» быть не должно! Это прилагательное образовано от слова «четверо» при помощи суффикса «н». Однако слово «четвертные» с «т» тоже имеет право на существование.

- Четвертными могут быть оценки, но это прилагательное уже образовано от слова «четверть», - пояснила Татьяна Гартман.

Не справилась с русским языком и ведущая шоу «60 минут на России-1» Ольга Скабеева. В одном слове она умудрилась добавить два лишних звука.

- Это если верить доверчивым американским военно-начальникам, - выдала Скабеева.

Однако слово «военачальник» пишется и произносится без второй «о» и всего с одной «н» вначале. По словам «училки», «н» - самый наглый звук, который так и норовит пролезть во все слова.

Под раздачу также попал эксперт программы «Прямой эфир» на России-1 Олег Шелягов, председатель профсоюза работников ритуальной сферы Москвы.

- Вы выбрали очень плохой метод, потому что вы в принципе создали такой некрасивый прецендент, - сказал Шелягов.

Хотя правильно говорить «прецедент», то есть без «н» в середине слова. Или вот еще один пример неправильного произношения слова.

- Не забудь забрать гонорар, который получила Строева за твою компроментацию, - выдал герой сериала «Двойная жизнь».

При этом правильно будет «компрометация», «компрометировать». А подсказкой может служить проверочное слово «компромат», где, как видно, никакой «н» нет.

Вторым по популярности звуком, который некоторые то и дело запихивают в слова, является «к». Нередко сложности возникают со словами «эскорт» и «грейпфрут».

Напоследок «училка» пожурила актера и телеведущего Михаила Мамаева, который не добавил лишний звук в слово, а просто перемешал уже существующие буквы.

- Вот у нас весы и друшлаг, - сказал ведущий «Теории заговора» на Первом канале.

Учительница из Нижнего Новгорода напоминает, что в слове «дуршлаг» три согласные подряд, которые разбивать нельзя ни в коем случае!