2019-04-29T12:06:42+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде состоится запуск главного фонтана на площади Минина

Торжественная церемония состоится в 13:30 30 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде состоится запуск главного фонтана на площади Минина. ФОТО: Нижегородский водоканалВ Нижнем Новгороде состоится запуск главного фонтана на площади Минина. ФОТО: Нижегородский водоканал
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В малом сквере на площади Минина и Пожарского в 13:30 30 апреля состоится торжественная церемония запуска главного нижегородского фонтана. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

- Традиционно в честь открытия сезона фонтанов Нижегородский водоканал организует городской праздник, - говорится в сообщении. – В ходе церемонии открытия для нижегородцев и гостей города выступят известная кавер-группа, танцоры и фотосессия с профессиональным фотографом.

Таким образом, начиная с 30 апреля, в Нижнем Новгороде стартует сезон фонтанов. Всех нижегородцев приглашают принять участие в торжественной церемонии открытия сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в этом году планируется восстановить 13 фонтанов. Уже к лету им должны вернуть первоначальный облик. Среди них фонтан на улице Бекетова в сквере имени 65-летия Победы, на улице Рокоссовского на Аллее памяти и славы, в Чернопрудском переулке, на проспекте Ленина около гостиницы «Заречная», на улице Есенина,10, на Московском шоссе, 177, на улице Никиты Рыбакова, где комплекс из пяти фонтанов, на улице Энгельса около метеора и в сквере на проспекте Ильича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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