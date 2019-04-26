2019-04-26T19:25:12+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева подарила Владимиру Жириновскому свою картину

Актриса оригинально поздравила политика с 73-летием [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Бочкарева подарила Владимиру Жириновскому свою картину.Наталья Бочкарева подарила Владимиру Жириновскому свою картину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева презентовала Владимиру Жириновскому картину по случаю его дня рождения. Вручение подарка, судя по Инстаграму актрисы, состоялось в Государственной Думе 25 апреля.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Вчера поздравила с днем рождения Владимира Жириновского!
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- Разрешите поздравить с днем вашего рождения и подарить картину, которую я для вас нарисовала сама. Это Женевское озеро, и там есть стальная вилка. Так вот я хочу, чтобы вы продолжали быть стальным стержнем в политическом море нашей страны, - заявила Бочкарева, вручая пейзаж.

На что 73-летний политик ответил коротко: «Спасибо».

Наталья Бочкарева подарила Владимиру Жириновскому свою картину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Бочкарева подарила Владимиру Жириновскому свою картину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что актриса рисует давно и довольно неплохо. Она как-то призналась, что даже на съемках сериала «Счастливы вместе» у нее была отдельная комната, где стоял мольберт и лежали краски. В перерывах между съемками она рисовала маслом. Кстати, Одну из своих работ Наталья презентовала своему педагогу Олегу Табакову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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