Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева презентовала Владимиру Жириновскому картину по случаю его дня рождения. Вручение подарка, судя по Инстаграму актрисы, состоялось в Государственной Думе 25 апреля.

natalia_bochkareva_official Вчера поздравила с днем рождения Владимира Жириновского!

- Разрешите поздравить с днем вашего рождения и подарить картину, которую я для вас нарисовала сама. Это Женевское озеро, и там есть стальная вилка. Так вот я хочу, чтобы вы продолжали быть стальным стержнем в политическом море нашей страны, - заявила Бочкарева, вручая пейзаж.

На что 73-летний политик ответил коротко: «Спасибо».

Наталья Бочкарева подарила Владимиру Жириновскому свою картину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что актриса рисует давно и довольно неплохо. Она как-то призналась, что даже на съемках сериала «Счастливы вместе» у нее была отдельная комната, где стоял мольберт и лежали краски. В перерывах между съемками она рисовала маслом. Кстати, Одну из своих работ Наталья презентовала своему педагогу Олегу Табакову.

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