Стало известно, как будет работать общественный транспорт после ночного фейерверка 9 Мая 2019 года

Общественный транспорт будет развозить нижегородцев во все районы Нижнего Новгорода после ночного фейерверка 9 Мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- С площади Свободы можно будет добраться на автобусах А-40 - по маршруту: пл. Горького, пр. Ленина, Южное шоссе, м/р Юг, на автобусах А-52 - по маршруту: пл.Сенная, ул. Родионова, м/р Верхние Печеры, на автобусах А-61 - по маршруту: ул. Ванеева, ул. Бринского, м/р Верхние Печеры; на автобусах А-62 - по маршруту: ул. Ванеева, ул. Бекетова, Анкудиновское шоссе, Дубенки, а/в «Щербинки», на автобусах А-64 - по маршруту: м/р Молитовский, ул.Дьяконова, м/р Соцгород-2, на автобусах А-68 - по маршруту: пл. Горького, пр. Гагарина, м. Пролетарская, ул. Лескова, ул. Космическая.

В это время будут работать в другом режиме и троллейбусы. В частности, на троллейбусах №9 можно будет проехать по маршруту: ул.Ванеева, ул. Рокоссовского, Кузнечиха; на троллейбусах №13 - по маршруту: ул.Ванеева, ул.Бекетова, пр.Гагарина, Щербинки, на троллейбусах №17 - по маршруту ул.Ванеева, ул.Васюнина, Кузнечиха, на троллейбусах №31 - по маршруту ул.Горького, пл.Лядова, пр.Гагарина, Щербинки.

И, наконец, для любителей трамваев в это время будут предоставлены сразу 10 трамваев, которые будут следовать от Черного пруда по трем направлениям.

- №1 - ул.Ильинская, пл.Комсомольская, ул.Окт. Революции, Московский вокзал;

- №2 - Городское кольцо (в обе стороны);

- №21 - ул. Ильинская, пл. Комсомольская, м/р Молитовский, Парк «Дубки».

От площади Маркина отправятся автобусы следующих маршрутов:

- маршрут А-3 - Московское шоссе, пр. Героев, ул. Чаадаева, ул. Культуры, Красное Сормово;

- маршрут А-41 - ул. Акимова, ул. Карла Маркса, м/р Седьмое небо;

- маршрут А-45 - Московское шоссе, ул. Рябцева, ул. Чаадаева, ул. Светлоярская, 7 м/р, ЗКПД-4;

- маршрут А-48 - Московское шоссе, пос.Сортировочный;

- маршрут А-90 - Сормовское шоссе, Центр Сормова, Починки, 7 м/р, ЗКПД-4;

- маршрут А-95 - ул.Акимова, ул.Куйбышева, ул.Коминтерна, Центр Сормова.