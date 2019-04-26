2019-04-26T17:34:32+03:00
Здоровье

Все услуги в Онли Клиник для ветеранов - БЕСПЛАТНО!

Условия акции не распространяются на седацию и анализ ДНК
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Все услуги в Онли Клиник для ветеранов - БЕСПЛАТНО!Все услуги в Онли Клиник для ветеранов - БЕСПЛАТНО!
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В честь 74-й годовщины Великой Победы Онли Клиник проводит АКЦИЮ:

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ Онли Клиник для наших ветеранов и участников Великой Отечественной Войны - БЕСПЛАТНО.

Условия акции не распространяются на седацию и анализ ДНК.

Необходимо предъявить удостоверение ветерана или участника ВОВ 1941 – 1945 г.г. при посещении Клиники, чтобы принять участие в акции.

Записаться в любое отделение Онли Клиник и пройти все обследования, манипуляции и процедуры абсолютно бесплатно, ветераны могут у администраторов Онли Клиник, посетив наш медцентр по адресу ул. Бетанкура, д. 2; или позвонив по телефону 277 66 88; или заполнив форму онлайн - записи на сайте www.onlyclinic.ru.

Онли Клиник оказывает медицинские услуги взрослому населению Нижнего Новгорода и Нижегородской области более 10 лет.

Нашими пациентами за это время стали более 70 000 человек.

Современный медицинский центр Онли Клиник, расположенный в Нижнем Новгороде по адресу ул. Бетанкура, д. 2, в районе ТЦ "7 Небо" является многопрофильным лечебным учреждением, здесь оказывается широкий спектр платных медицинских услуг.

Медицинский центр в Нижнем Новгороде Онли Клиник открыт для всех!

Оказание платных медицинских услуг в Онли Клиник производится по самым высоким европейским стандартам!

С уверенностью можно сказать, что уровень оказываемых услуг в Онли Клиник - это уровень медицины мирового уровня!

Нет такой проблемы, с которой человек не мог бы к нам обратиться!

Благодарности многих наших пациентов Вы можете увидеть на нашем сайте в разделе отзывы или прочитать в книге почетных пациентов, которая находится в Клинике.

Важные факты об Онли Клиник.

• Цель Онли Клиник - это дать возможность каждому человеку получить высококвалифицированную медицинскую помощь и сервис высокого уровня;

• Самое ценное для нас – понимание ответственности перед клиентом;

• Мы стремимся достичь в своей работе результатов, которые превзойдут ожидания наших пациентов;

• Мы гордимся, что делаем то, что правильно, а не то, что легко или выгодно;

• Мы знаем, что успех и гарантии эффективного лечения наших пациентов зависят от профессионального уровня каждого сотрудника нашей компании, поэтому непрерывно проводим программы обучения и аттестации наших специалистов;

• Мы выступаем за долгосрочные надежные и открытые отношения с нашими пациентами и партнерами;

• Мы преданы делу развития и процветания наших сотрудников и наших пациентов, нашей отрасли и нашего мира;

• Мы постоянно улучшаем качество предоставляемых платных медицинских услуг, которые соответствуют всем правилам предоставления медицинскими организациями платных услуг в 2019 году, утвержденным законодательством РФ.

Онли Клиник в Нижнем Новгороде известна как Клиника, специализирующая на эффективном лечении геморроя и трещин прямой кишки, лечении простатита и аденомы простаты, на оказании помощи женщинам по решению всех вопросов, связанных с женским здоровьем, а также на лечении кожных заболеваний, лабораторной и ультразвуковой диагностике.

Также в Онли Клиник работают такие медицинские отделения:

хирургия,

гастроэнтерология,

травматология и ортопедия,

кардиология,

функциональная диагностика,

неврология,

эндоскопия,

терапия

флебология.

В 2018 году в Онли Клиник открыто операционное отделение и дневной стационар. Здесь проводятся операции в сфере проктологии, урологии, гинекологии.

В этом году для лечения деликатных заболеваний в Онли Клиник стали активно применяться новейшие лазерные технологии.

В отделении лабораторной диагностики проводятся все виды анализов, том числе анализ ДНК, исследования по определению отцовства, материнства, родства, предродовым определением пола ребенка и определение отца ребенка на раннем сроке беременности женщины.

Телефоны Онли Клиник работают круглосуточно. Звоните: 277-66-88 или 8-800-250-68-63.

Приходите: ул. Бетанкура, д. 2. Медцентр работает с 9.00 до 20 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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