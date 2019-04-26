Особые рекомендации выпустили для нижегородцев в связи с режимом ЧС

С 25 апреля на территории Нижегородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ накануне был подписан главой региона Глебом Никитиным. Это решение было принято в связи со сложной обстановкой, вызванной природными пожарами.

Как ожидается, благодаря режиму чрезвычайной ситуации на территории региона будут приняты дополнительные меры защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры. Впрочем, в связи с этим режимом изменения ожидают не только глав районов и все ответственные структуры, но и рядовых нижегородцев. Сегодня уже были выпущены специальные рекомендации для населения.

- В рамках режима чрезвычайной ситуации на территории всего региона запрещено сжигать сухую траву, мусор, порубочные остатки и иные горючие материалы, говорится в сообщении. – С целью контроля всех введенных запретов к патрулированию населенных пунктов, прилегающих к лесам и землям сельхозназначения, будет привлечено население. Кроме того, будет налажена круглосуточная работа межведомственных мобильных групп по контролю за соблюдением мер пожарной безопасности.

КОНКРЕТНО

Какие запреты введены в связи с режим ЧС в Нижегородской области?

• Запрещено посещение гражданами лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных госконтрактов и договоров аренды участков лесного фонда.

• Запрещено использование сооружений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения

КСТАТИ

За нарушения требований пожарной безопасности увеличены штрафные санкции:

• За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

• За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составит от 4-до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

• За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.