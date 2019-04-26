2019-04-26T15:51:20+03:00
Общество

Особые рекомендации выпустили для нижегородцев в связи с режимом ЧС

Чрезвычайная ситуация объявлена в Нижегородской области с 25 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Особые рекомендации выпустили для нижегородцев в связи с режимом ЧС.Особые рекомендации выпустили для нижегородцев в связи с режимом ЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 25 апреля на территории Нижегородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ накануне был подписан главой региона Глебом Никитиным. Это решение было принято в связи со сложной обстановкой, вызванной природными пожарами.

Как ожидается, благодаря режиму чрезвычайной ситуации на территории региона будут приняты дополнительные меры защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры. Впрочем, в связи с этим режимом изменения ожидают не только глав районов и все ответственные структуры, но и рядовых нижегородцев. Сегодня уже были выпущены специальные рекомендации для населения.

- В рамках режима чрезвычайной ситуации на территории всего региона запрещено сжигать сухую траву, мусор, порубочные остатки и иные горючие материалы, говорится в сообщении. – С целью контроля всех введенных запретов к патрулированию населенных пунктов, прилегающих к лесам и землям сельхозназначения, будет привлечено население. Кроме того, будет налажена круглосуточная работа межведомственных мобильных групп по контролю за соблюдением мер пожарной безопасности.

КОНКРЕТНО

Какие запреты введены в связи с режим ЧС в Нижегородской области?

• Запрещено посещение гражданами лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных госконтрактов и договоров аренды участков лесного фонда.

• Запрещено использование сооружений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения

КСТАТИ

За нарушения требований пожарной безопасности увеличены штрафные санкции:

• За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

• За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составит от 4-до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

• За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Назарова: «В Нижегородской области пути решения проблем обманутых дольщиков лучшие в стране»
Депутат Государственной Думы от Нижегородской области рассказала в проекте «Герои Волги» рассказала о том, как в регионе и на федеральном уровне решаются проблемы обманутых дольщиков
«Каждому из нас грозили обрезать веревки»: откровения промышленного альпиниста о странных заказах и покупке «корочек»
В сезон работ на высоте узнали, где учат промышленных альпинистов, кто думает о своей безопасности и почему бабушки грозят перерезать веревки "высотникам"
Новости 24
Глеб Никитин поздравил хоккеистов «Торпедо» с выходом в Суперфинал «Кубка Газпром нефти»
Вечный огонь в Канавинском районе отремонтировали ко Дню Победы
Владимир Путин подписал указ о присвоении Николаю Жаркову звания Героя Труда
Все муниципальные кладбища будут открыты 28 апреля с 6:00 до 20:00
Команда СДЮШОР «Торпедо» впервые вышла в суперфинал международного хоккейного кубка «Газпромнефть-2019»
45 миллионов рублей направят на благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске
Собираем истории о подвигах нижегородцев-медиков
В Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон
Мобильные группы начали патрулировать районы Нижегородской области в связи с режимом ЧС
Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за высокой пожароопасности
Трава загорелась между двумя деревнями в Вачском районе
Митрополит Георгий возглавит пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Евгений Костин: «Стратегия развития Нижегородской области работает, и в этом огромная заслуга губернатора»
Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 26 апреля
Глеб Никитин поблагодарил депутатов Заксобрания за принятие программы поддержки специалистов соцсферы
Глеб Никитин: «Подготовлено более 40 предложений по совершенствованию законодательства по обращению с ТКО»
Нижегородские депутаты попросили Госдуму ввести нормативы для запахов
Двое взрослых и ребенок госпитализированы после аварии в Кулебаках
Монстрация пройдет в Нижнем Новгороде 1 мая
Памятник судну на подводных крыльях «Метеор» восстановят в Нижнем Новгороде