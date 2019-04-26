«До сих пор храним в семье военный китель дедушки»: в Арзамасе вспоминают воевавших заводчан

От начала до конца прошел всю войну приборостроитель Виталий Семенович Золотов. Весна в Берлине 1945-го года стала для него самой дорогой.

Из «Новатора» от 22 февраля 1962 года

Это запомнилось на всю жизнь

– Мне часто вспоминаются боевые товарищи и отдельные эпизоды фронтовых дней. Служил я в войсках Белорусского фронта. О многом можно рассказать, но вспоминается апрель 1945 года. В наших войсках шла подготовка к наступлению в логово врага – Берлин, до которого осталось около 70 км. Стояла теплая и на редкость темная ночь. Пехота, танки и артиллерия бесшумно занимали свои исходные позиции для наступления.

На нашу артиллерийскую часть возлагалась задача подавления живой силы и огневых точек противника, поддержка своей пехоты. Ранним утром началась артиллерийская подготовка. Наша атака была успешной, сопротивление врага сломлено.

Наша пехота и танки начали быстро продвигаться вперед, но вражеские войска в семи километрах от прорванной нами немецкой обороны отступили на высоты и, оказавшись в выгодном положении, упорно сопротивлялись.

Перегруппировав свои силы и введя резервы, наша пехота вырвалась на высоты и закрепилась на них. Немецкое командование решило выбить наши войска с этих высот. Враг пустил в ход пехоту и танки. Атака фашистских войск была отбита. Мы перешли в наступление. И начали успешно продвигаться вперед. Противник нес большие потери и, оставляя технику и боеприпасы, отступал к своей столице. 2 мая 1945 года Берлин капитулировал. Это запомнилось мне на всю жизнь.

И вот сейчас я, простой слесарь-сборщик, хочу, чтобы никогда ужасы войны не омрачили радость нашей жизни.

Виталий Золотов.

Рассказывает Ольга Золотова, инженер-конструктор отдела главного металлурга службы главного технолога АО «АПЗ»:

– Мой дедушка, Виталий Семенович Золотов, в 1940 году был призван на срочную службу. Началась война, его направили в Рязанское артиллерийское училище. В ноябре 1941 года присвоили звание младшего лейтенанта, и он был зачислен в ряды 367-го артиллерийского полка, который формировался под Ижевском. Ленинград, Тихвин, Волхов, Нарва, Висла и Одер – плацдармы, на которых вела бои 59-я армия, куда и входил артиллерийский «удмуртский» полк.

При штурме польской крепости Познань мой дедушка был начальником связи дивизиона. Во время контрбатарейного удара его ранило осколком снаряда. Тогда он был награжден орденом Красной Звезды.

Чуть поправившись, он снова отправился на фронт, в Берлин. Здесь пришлось участвовать в штурме Ангальтского вокзала, где развернулись ожесточенные бои. Штурм начался ночью с позиций, где были сосредоточены наши батареи. Вокзал окружили, полностью блокировали. Фашисты сопротивлялись, укрывшись за толстыми стенами здания. Мелкокалиберная артиллерия не могла пробить стены вокзала, тогда пришли на помощь артиллеристы тяжелых орудий. Их огнем очаги сопротивления были полностью уничтожены. За удачно выполненную операцию командующего батареей Виталия Семеновича Золотова наградили еще и орденом Красного Знамени.

Была в его жизни и история, связанная с кинематографом. После войны часть, где он служил, участвовала в съемках художественного фильма «Пять дней, пять ночей».

Лишь в 1948 году дедушка приехал в отпуск на родину. Здесь он познакомился со своей будущей женой, молодой учительницей Александрой Михайловной, и увез ее в Германию. Только в 1960-м он был уволен в запас.

Пожалуй, 9 Мая для него был самым главным праздником, к которому он готовился. Военный китель дедушки до сих пор хранится в нашей семье.