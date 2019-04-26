2019-04-26T14:41:44+03:00
Общество

Интеллектуальный турнир «АПЗ_IQ-2019» состоялся в Арзамасе

В брейн-ринге приняли участие восемь команд
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Интеллектуальный турнир «АПЗ_IQ-2019» состоялся в АрзамасеИнтеллектуальный турнир «АПЗ_IQ-2019» состоялся в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Общезаводской интеллектуальный турнир «АПЗ_IQ-2019», организованный Советом трудовой молодежи Арзамасского приборостроительного завода, состоялся 18 апреля в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Брейн-ринг проводится на Арзамасском приборостроительном заводе с 2002 года. В этот раз в турнире, ведущим которого выступил инженер-технолог Владимир Кучма, приняли участие восемь команд: «Взрыв мозга» (цех №53), «АТАС» (цех №51), «План Б» (цех №53), «Фаворит» (цех №37), «ОГКреатив» (отдела главного конструктора по спецпродукции), технологического отдела механообработки службы главного технолога (ТОМ СГТ), цех №49 и «Гексоген» (СГТ). В зале поболеть за своих собрались более 40 заводчан.

На первом этапе – «Интеллектуальный дартс» – участники должны были проявить «меткость» бросков и ума. Стрелки от команды бросали дротики и набирали очки, а их товарищи отвечали на вопросы из области искусства (театр) и приборостроения (конструкция, технология).

На втором этапе – «Гиперкуб» – знатоки пробовали блеснуть знаниями по темам «2019 год», «Коренные народы», «Малая родина», «Металлы и сплавы», «Юбилеи». Некоторые вопросы оказались достаточно сложными. Например, по фото представителя национальности определить часть света, отгадать фамилию российской футболистки, созвучную с названием марки авто (Шкода), определить язык, на котором написано число «2019», и многое другое.

Пока жюри (Александр Зименков и Константин Катурин) оценивало ответы, в интеллектуальный поединок вступили болельщики. В мини-викторине победили Артём Махов (цех №49) и Надежда Куранова (ОГК СП).

Классический этап – «Брейн-ринг» – и определил сильнейшего. По общей сумме баллов 1 место завоевала команда «Гексоген» (СГТ), 2-е – ТОМ СГТ, 3-е – «План Б» (цех №53). Таким образом, представители СГТ вернули себе звание лучших знатоков АПЗ спустя более 10 лет.

Все участники награждены грамотами, а призеры поощрены денежными премиями.

– В этом году мы обновили свою команду, готовились и очень старались, что и привело нас к победе, – поделился участник команды «Гексоген» Дмитрий Королев. – В целом очень понравилось, было интересно!

Интересные вопросы турнира

- Электрический прибор, включенный на выходе электронного устройства (ответ: нагрузка).

- Синоним слова «сцена» (ответ: подмостки).

- Как называется сплав, используемый для заливки подшипников? (ответ: баббит).

- Местом рождения этого политика является село Бутка Буткинского района Уральской области (ответ: Борис Ельцин).

- Сколько граней у нового шестигранного карандаша? (ответ: восемь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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