Победителей конкурса «Инженер года» наградили в Арзамасе

Награждение победителей X ежегодного конкурса профессионального мастерства имени А.П. Червякова «Инженер года» состоялось в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» 19 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году в конкурсе приняли участие 51 инженер-технолог. Жюри проделало большую работу, чтобы определить победителей в каждой из номинаций – на это ушла целая неделя.

– В этом году порадовало то, что сразу несколько конкурсантов ответили на все теоретические вопросы, – подчеркнул председатель жюри в номинации «Механообработка» заместитель главного технолога по механообработке службы главного технолога Николай Солдатов. – Средний балл по теории составил 20,14. В практической части инженерам-технологам было предложено решить три задачи и написать две технологии. Требовалось рассчитать размерные цепи, определить нулевую точку, произвести расчет размера под покрытие детали. Каждый, кто не справился, должен непременно сделать выводы, чтобы не повторять своих ошибок. Те, кто добился призовых мест, а выбирали мы из 13 человек, написали достойные работы, подтвердив статус квалифицированных специалистов.

– В номинации «Сборочные процессы» по теории максимально набрано 25 баллов из 36 возможных, – отметил председатель жюри в этой номинации заместитель главного технолога Арзамасского приборостроительного завода Юрий Шувалов. – Практическая часть была сложная, и многие в ней, к сожалению, не разобрались.

В номинации «Сборочные процессы» первое место у инженера-технолога цеха №42 Валентины Деминой. Девушка работает на заводе с 2014 года, в ее копилке уже есть победы в конкурсе.

– В этом году практическая часть была сложной и одновременно интересной, – делится впечатлениями Валентина. – Я почти 20 минут разбирала всю последовательность техпроцесса сборки изделия, учитывала все нюансы. Все получилось! Надеюсь, и дальше буду совершенствоваться в своей профессии.

Второе место у инженера-технолога цеха №49 Марии Яворской, третье место разделили инженеры-технологи цеха №42 Ольга Цепилова и отдела главного конструктора по спецпродукции Елена Чиндясова.

В номинации «Механообработка» призовые места распределились следующим образом. Первое место завоевал ведущий инженер-технолог цеха №53 Артем Дворников. Молодой человек за последние пять лет показывает блестящие результаты: на его счету уже четыре «золота» и одно «серебро» данного конкурса. Вторую строчку пьедестала занял инженер-технолог цеха №56 Андрей Гуров, бронзу получил начальник техбюро цеха №56 Александр Гринев.

Сергей Маркелов, инженер-технолог цеха №56, получил Почетную грамоту профсоюзной организации АПЗ как самый молодой участник конкурса.

Победители и призеры награждены денежными премиями.

– Инженер-технолог – это ключевая профессия на нашем предприятии. Он должен иметь знания во многих областях производства. В целом приятно осознавать, что есть работники, которые набрали максимальное количество баллов. Конкурсантам, допустившим ошибки, важно проанализировать свои знания, чтобы впредь не допускать подобных промахов в ежедневной работе, - отметил и.о. директора по производству Алексей Телегин.