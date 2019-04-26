2019-04-26T13:53:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 28 апреля изменится движение общественного транспорта

Это связано с увеличением числа нижегородцев, посещающих храмы и кладбища
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде 28 апреля изменится движение общественного транспорта.В Нижнем Новгороде 28 апреля изменится движение общественного транспорта.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В праздник Светлой Пасхи 28 апреля в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта в связи с увеличением пассажиров, посещающих храмы и кладбища. Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.

- На всех маршрутах городского пассажирского транспорта будут пущены дополнительные автобусы в соответствии с расписанием, - говорится в сообщении. - При наличии высокого пассажиропотока 28 апреля будут пущены дополнительные трамваи на маршрут №8 «Поселок Гнилицы – Улица Игарская».

Кроме того, в этот день работа автобусов муниципального маршрута № А-31 «Поселок Парижской Коммуны – Поселок Нагулино» изменится по следующей схеме: при движении от остановки «Сады» с заездом на Новостригинском кладбище, далее по маршруту, а при движении от конечного пункта «Поселок Нагулино» с заездом на Новостригинское кладбище, далее по маршруту.

- Автобусы муниципального маршрута № А-57 «Улица Дубравная – Микрорайон Седьмое небо» пойдут от конечного пункта «Поселок Дубравный» с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее по маршруту, - говорится в сообщении. - При наличии высокого пассажиропотока также будут пущены дополнительные автобусы по маршрутам №№ А-31, А-53а, А-57.

А также в ночь с 27 на 28 апреля все светофоры в Нижнем Новгороде будут работать в дневном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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