Крупный пожар произошел в частном доме на Горной улице в областном центре 26 апреля. Фотографии и видео с места происшествия появились сразу в нескольких нижегородских пабликах в соцсети «Вконтакте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/705554" frameborder="0"></iframe> Пожар на Горной улице.

- Горит дом на Горной улице, 11. Проезд закрыт сотрудниками полиции. Пожарные сработали довольно быстро, - говорится в «Типичном Нижнем».

- Проезд по Горной улице закрыт, горит дом, - сообщается в «Регионе 52».

А вот в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]» появилась информация о двух горящих домах:

- На Горной улице горят два частных жилых дома. Проезд по улице полностью перекрыт.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с пресс-службой ГУ МЧС России по региону и узнала, что горел все же только один частный жилой дом. Однако пламя быстро перекинулось на надворные постройки, где в итоге обгорела кровля.

- Сообщение поступило в 10.05, - уточнили в пресс-службе. - Погибших и пострадавших нет.

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