2019-04-26T13:46:42+03:00
Происшествия

Крупный пожар произошел в частном доме на Горной улице

По информации очевидцев, пришлось полностью перекрыть проезд к улице [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
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Крупный пожар произошел в частном доме на Горной улице в областном центре 26 апреля. Фотографии и видео с места происшествия появились сразу в нескольких нижегородских пабликах в соцсети «Вконтакте».

Пожар на Горной улице.

- Горит дом на Горной улице, 11. Проезд закрыт сотрудниками полиции. Пожарные сработали довольно быстро, - говорится в «Типичном Нижнем».

- Проезд по Горной улице закрыт, горит дом, - сообщается в «Регионе 52».

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

А вот в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]» появилась информация о двух горящих домах:

- На Горной улице горят два частных жилых дома. Проезд по улице полностью перекрыт.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с пресс-службой ГУ МЧС России по региону и узнала, что горел все же только один частный жилой дом. Однако пламя быстро перекинулось на надворные постройки, где в итоге обгорела кровля.

- Сообщение поступило в 10.05, - уточнили в пресс-службе. - Погибших и пострадавших нет.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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