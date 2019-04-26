Крупный пожар произошел в частном доме на Горной улице
Крупный пожар произошел в частном доме на Горной улице в областном центре 26 апреля. Фотографии и видео с места происшествия появились сразу в нескольких нижегородских пабликах в соцсети «Вконтакте».
Пожар на Горной улице.
- Горит дом на Горной улице, 11. Проезд закрыт сотрудниками полиции. Пожарные сработали довольно быстро, - говорится в «Типичном Нижнем».
- Проезд по Горной улице закрыт, горит дом, - сообщается в «Регионе 52».
А вот в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]» появилась информация о двух горящих домах:
- На Горной улице горят два частных жилых дома. Проезд по улице полностью перекрыт.
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
«Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с пресс-службой ГУ МЧС России по региону и узнала, что горел все же только один частный жилой дом. Однако пламя быстро перекинулось на надворные постройки, где в итоге обгорела кровля.
- Сообщение поступило в 10.05, - уточнили в пресс-службе. - Погибших и пострадавших нет.
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU