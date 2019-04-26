2019-04-26T13:36:54+03:00
Общество

Tele2 строит сеть в 2,5 раза быстрее всех в отрасли

Мобильный оператор Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети
Эльвира ОСИПОВА
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Tele2 строит сеть в 2,5 раза быстрее всех в отрасли.Tele2 строит сеть в 2,5 раза быстрее всех в отрасли.
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Мобильный оператор Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 5%, что в 2,5 раза превосходит результат других мобильных операторов.

С начала года Tele2 занимает первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 5% до 156 972. Такая динамика в 2,5 раза превосходит результат остальных участников рынка – количество их РЭС возросло на 2%.

За последний месяц Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения. Компания продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети после официального запуска операций в регионах. Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях Ивановской и Ярославской областей. В 2019 году Tele2 планирует направить на строительство сотовой инфраструктуры Ивановского региона 252 млн рублей.

Мобильный оператор Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети.

Мобильный оператор Tele2 сохраняет лидерство в телеком-отрасли по общим темпам строительства сети.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. С начала 2019 года оператор строит станции вдвое быстрее ближайшего конкурента. По данным Роскомнадзора на март 2019 года, с января Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 4,6% (до 51 919), в то время как обладатель второго места показал прирост на 2,4%.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам I квартала 2019 года компания показала NPS в 45%, с отрывом от ближайшего конкурента в 16 п. п.

ИСТОЧНИК KP.RU

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