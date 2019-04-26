Наталья Назарова: «В Нижегородской области пути решения проблем обманутых дольщиков лучшие в стране»

- Два с половиной года вы работаете в Государственной Думе. По сути, прошли экватор. Поэтому хочу с пристрастием спросить о вашем депутатском участии в ряде проблем, которые есть в Нижегородской области (они, кстати, часто перекликаются с федеральными). Начну с самой резонансной - с историей с дольщиками. У нас их принято называть «обманутые дольщики». Таких напряженных точек в регионе достаточное количество. Хотя проблема федеральная: какой район ни возьми - одно и то же. С одной стороны, власть в этом не участвовала, а отвечать все равно приходится чиновникам. Какие инструменты есть у власти, чтобы помочь людям, попавшим в эту сложную ситуацию?

- На самом деле инструменты есть. И темы обманутых дольщиков достаточно сложная и неоднозначная, потому что люди сами сделали выбор: пришли к этим застройщикам. Возможно, не до конца проанализировали ситуацию. И вы правильно говорите, что решать эту проблему приходится власти, прежде всего, региональной. Сейчас все стрелки переведены в регион. Конечно, депутаты Государственной Думы озадачены этой темой, мы ее постоянно мониторим. К примеру, создана рабочая группа при Госдуме по работе с дольщиками и законодательством, которое должно исправить эту ситуацию. В то же время ведется работа в рамках рабочей группы партии «Единая Россия».

- Какие на сегодняшний день промежуточные итоги по ряду объектов, которые называются проблемными? Какое решение выработано? Чего ждать людям, оказавшимся в этой ситуации? Они получат свои квартиры, или получат их частями, или не получат никогда, или получат деньги? Что с ними случится?

- Одного решения нет. Когда я столкнулась с проблемой обманутых дольщиков - а это возникло почти сразу после начала моей работы в Госдуме и регионе - сразу стало понятно, что единых рецептов нет. Каждый объект требует индивидуального подхода. И, надо сказать, что в Нижегородской области большое количество объектов, где затронуты интересы дольщиков, но и пути решения этих проблем одни из лучших в Российской Федерации!

Здесь нужно отдать должное губернатору и правительству области. Буквально месяц назад мы проводили выездное заседание рабочей группы Госдумы в Нижегородской области и констатировали, что ситуация решаемая. По каждому объекту составлена дорожная карта, по каждому объекту понятно, в каком направлении двигаться. Есть очень сложные объекты. Это «Новинки Smart City», где задействовано очень много дольщиков. Это «Окский берег», который неожиданно выплыл. Есть объекты, по которым вообще не понятно, почему сложилась такая ситуация. «АСК» строит на улице Мельникова жилой дом. Там осталось вложить в отделку тринадцать миллионов рублей. И люди приходят ко мне и говорят: «Сколько же мы будем его ждать?» Эти тринадцать миллионов не находятся. Были разные варианты финансирования за счет привлечения средств из кредитных ресурсов. По ряду обстоятельств это не сложилось. Поэтому сейчас ведутся поиски решения.

- Вы обозначили богородское направление. Это ваш округ, насколько я понимаю. Написана дорожная карта… Знаете, хорошо, что власть обратила внимание и ищет варианты решения, но люди, которые хотят, чтобы проблема решилась сегодня, прямо сейчас, называют дорожную карту демагогией. Какие конкретные решения? Насколько я понимаю, создан региональный оператор, который каким-то образом получит деньги, чтобы на стройках снова появились краны, начали возводиться жилые кварталы и люди, пускай с длинной оттяжкой, но въезжали в свои законные квадратные метры.

- По моему разумению, в конце тоннеля виден свет. Решения уже приняты или готовятся к принятию. У меня есть уверенность, что рано или поздно люди получат квартиры. Есть отдельные инициативные группы дольщиков, которые говорят: «Мы хотим получить деньги». Вот они и должны получить то, что хотят. Работа в этом направлении ведется и достаточно активно. Я как депутат Государственной Думы в первую очередь обязана работать на стороне дольщиков, поэтому мои интересы - решить проблемы этих людей.

- Я правильно услышал, что сегодня региональной властью принято решение (и в этом участвуют депутаты и «Единая Россия») о том, что деньги на частичное тушение проблемы с дольщиками найдены или будут найдены. Это так?

- Совершенно верно.

- Давайте поговорим на еще одну тревожную тему - цены на тарифы за электроэнергию, вывоз мусора и так далее. Я прекрасно понимаю, что «Единая Россия» несет бремя популярных реформ. Партия власти все-таки, как еще? Здесь все ясно. Есть решение сверху - партия должна исполнять. Наверное, было бы кокетством, если бы все хорошее вы ставили себе в плюсик, а все непопулярное или непонятное в коротком моменте откидывали в сторону. Тем не менее мы хотим знать цены и тарифы. Когда тарифы растут, люди говорят: «Несправедливо!» Но, наверное, есть какое-то разумное объяснение, которое успокоит или убедит жителей Нижегородской области, что тарифы в регионе справедливые? Есть у вас объяснения? Вы в комитете ТЭК в Госдуме. Уж вы-то точно знаете, с чего у нас такие тарифы. Расскажите.

- Более того, я руководитель экспертной секции по тарифообразованию. Поэтому мне эта тема знакома. И весь мой предыдущий опыт помогает мне довольно хорошо ориентироваться в этих вещах. Может даже с проблемами дольщиков посложнее, потому что по образованию я все же не строитель.

- Конечно. Вы же энергетик!

- А тарифы - мой конек. Я прекрасно понимаю, что существует масса факторов, влияющих на рост.

- Какие основные?

- Один из основных - перекрестка. Когда население платит гораздо ниже экономически обоснованного тарифа, а эту разницу оплачивает бизнес, промышленные и бюджетные предприятия.

- То есть бизнес страдает больше, чем простые люди?

- Конечно! Тарифы для бизнеса еще выше. А это инвестиционная непривлекательность региона. К моему глубокому огорчению, Нижегородская область имеет один из самых высоких тарифов на электроэнергию в Российской Федерации. Это практически одно из первых мест по уровню роста тарифов, и тому есть объяснение. Мы прекрасно понимаем, что Нижегородская область дефицитна по генерации. Поэтому большая часть энергии приходит к нам по линиям связи из других регионов.

- Наверное, вы сейчас скажете про инфляцию, которую само собой нужно учитывать?

- А куда без нее? Она везде. Инфляция пронизывает все сферу, и энергетику - точно так же. Растет стоимость материалов, оборудования, растет зарплата (пусть не так, как хотелось бы).

- Перекрестка, инфляция. Что еще?

- Перекрестка не только в населении, а еще по ряду региональных факторов. К примеру, Дальний Восток. Он не входит в зону оптового рынка, то есть там отдельная выделенная зона, и генерация очень высокая, потому как много дизельных генераций. Это огромная территория с неэффективной системой. Если честно, правительство ломало депутатов через коленку в плане перекладывания тарифов за счет Дальнего Востока.

- То есть мы платим за Дальний Восток?

- Мы частично компенсируем, да. Но понимаем, что это государственная программа. С Дальним Востоком надо что-то делать, и с Калининградом, и с Кавказом, где огромные неплатежи.

- Отличники платят за троечников, уж простите.

- Грубо говоря, так и есть.

- Не успокаивает что-то. С одной стороны, мы хорошие люди - помогаем другим. Это важно. Это вовлеченность. С другой стороны жителям отдельных домов в Нижегородской области их личный кошелек более понятен, чем кошелек жителей Дальнего Востока или Калининграда. Энергетики часто говорят: внутри тарифа заложена инвестиционная составляющая, потому что если не модернизировать оборудование, не строить объекты, все это рано или поздно рухнет, так как изношенность, доставшаяся нам с советских времен, высокая. Какой на сегодняшний день процент в тарифе, за который человек платит, чтобы у него и в будущем была эта энергия?

- Смотрите: есть государственная программа по модернизации энергетического оборудования. Мы понимаем, что мы вышли из единой энергетической системы Советского Союза, которая была построена оптимально и сейчас находится в стадии реформирования. Она не закончится еще очень долго хотя бы по тем причинам, которые мы с вами уже упомянули. При этом когда реформировалась РАО, была система ДПМ-1. Так вот эта система предполагала, что новые собственники генерирующих компаний построят новые мощности. Построили 50 гигаватт. Но вся эта история строилась на планомерном росте энергопотребления. Сегодня этого нет! По сути, заложенный механизм исчерпал свои возможности. Во-вторых, в стране сформировался определенный избыток мощностей. Сейчас мы говорим о том, что правительство принимает решение о ДПМ. Это мусорная генерация, это ВИА, которые, безусловно, тоже нужно развивать.

Следующий момент. Мы говорим о том, что мощности генерирующих объектов устарели, и надо думать о другой системе. Мы активно обсуждаем систему ДПМ-модернизации, и, кстати, для нашей области это тоже крайне важный момент. Да мы и в комитете по энергетике эту тему обсуждаем, потому что мы должны все сделать очень тонко, чтобы это не привело к еще большему избытку мощностей. И здесь важно еще больше увязать систему со Стратегией развития страны. Мы знаем Стратегию развития Нижегородской области. Такая же разрабатывается и в формате Российской Федерации. Для чего? Чтобы вся эта модернизация не привела к ситуации, когда избыток мощностей будет сформирован там, где не будет потребителя. В нашем государстве это тонкая тема. Нам не всегда удается это увязать…

- Два слова про мусорную реформу. Может, не совсем тема вашего комитета, но буквально на днях Дмитрий Медведев подписал указ о том, что будут снижены тарифы по мусору. Для кого?

- Скажем, там набор факторов. Отдельно для жителей, занимающихся раздельным сбором мусора. Когда началась вся эта история с мусорной реформой, я проехалась по своему избирательному округу. Познакомилась с двумя региональными операторами, работающими на территории округа. Также мы провели совещания с администрациями районов.

- Очевидно, что не проводить эту реформу было нельзя. Это признают все.

- Однозначно.

- И, конечно, мы, как обычно, медленно запрягаем, а потом мчимся так быстро, что совершаем ошибки. Смотрите, депутатская задача, мне кажется, еще и контролирующая. Потому что когда есть частный бизнес - а региональный оператор является частным бизнесом - предполагает нюансы с тарификацией и заработком. Это как с ДУКами. Мы всегда утыкаемся в эту историю… Последний вопрос. До 2024 года на национальные проекты планируется потратить двадцать с лишним триллионов рублей. Есть версия, что это даст мощнейший скачок экономике России. Есть версии, что не очень. Дискуссионная история. Нижегородская область в этом смысле молодец, правильно понимаю?

- Абсолютно.

- Как депутатский корпус, Законодательное собрание, Госдума собираются контролировать правильное эффективное использование таких больших денег, которые будут потрачены на тринадцать нацпроектов?

- Впрямую. Приведу простой пример: проект «Демография». Я побывала на двух объектах дополнительного образования в Выксе, которые строятся в рамках нацпроекта на территории существующих детских садов. То есть будет детсад, а рядом здание для детишек, где они будут получать дополнительное образование. Все это объединяется в один комплекс. Прекрасно! Строится детсад на 120 мест в Выксе, на 100 мест в Буревестнике, на 140 мест в Доскине, на 140 в селе Каменки… Я побывала на всех этих объектах, видела начальную стадию и, безусловно, побываю на открытии некоторых из них.