Стас Михайлов оригинальным способом пригласил Екатерину Одинцову на свой юбилей

Известная телеведущая Екатерина Одинцова получила приглашение на концерт Стаса Михайлова, который состоится по случаю его 50-летия 27 апреля в Кремлевском дворце. Певец решил соригинальничать и прислал телезвезде не бумажку с указанием даты и места, а керамическое яйцо, которое Екатерине пришлось разбить молотком.

odintsovaprtrend Наш любимый Стас Михайлов прислал мне загадочную именную коробку.

- Наш любимый Стас Михайлов прислал мне загадочную именную коробку. В ней было огромное пасхальное яйцо, - сообщила нижегородка в Инстаграме. - Как и велели, осторожно разбила, а там - сюрприз! В Светлое Пасхальное Воскресение мы вместе отметим этот праздник и в Кремле поздравим нашего Стаса с юбилеем.

Кстати, подписчики оценили фантазию артиста.

- Прикольно! Сделал в яйце приглашение, - написал fedkovich_mrs.

- Удивительно! Оригинальное решение для оформления приглашения, - добавила tatyana_kunica.

- Молоточек, конечно, у вас что надо, - похвалила viktoriaaii.

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