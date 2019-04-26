2019-04-26T11:54:42+03:00
Звезды

Стас Михайлов оригинальным способом пригласил Екатерину Одинцову на свой юбилей

Чтобы достать приглашение, телезвезде пришлось разбить яйцо [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Стас Михайлов оригинальным способом пригласил Екатерину Одинцову на свой юбилей.Стас Михайлов оригинальным способом пригласил Екатерину Одинцову на свой юбилей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная телеведущая Екатерина Одинцова получила приглашение на концерт Стаса Михайлова, который состоится по случаю его 50-летия 27 апреля в Кремлевском дворце. Певец решил соригинальничать и прислал телезвезде не бумажку с указанием даты и места, а керамическое яйцо, которое Екатерине пришлось разбить молотком.

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Наш любимый Стас Михайлов прислал мне загадочную именную коробку.
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- Наш любимый Стас Михайлов прислал мне загадочную именную коробку. В ней было огромное пасхальное яйцо, - сообщила нижегородка в Инстаграме. - Как и велели, осторожно разбила, а там - сюрприз! В Светлое Пасхальное Воскресение мы вместе отметим этот праздник и в Кремле поздравим нашего Стаса с юбилеем.

Кстати, подписчики оценили фантазию артиста.

- Прикольно! Сделал в яйце приглашение, - написал fedkovich_mrs.

- Удивительно! Оригинальное решение для оформления приглашения, - добавила tatyana_kunica.

- Молоточек, конечно, у вас что надо, - похвалила viktoriaaii.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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