Крепость для баранов и пагода для макак: В зоопарке «Лимпопо» открылась новая площадка

- Чтоб я так жил, - то и дело вскрикивали посетители нижегородского зоопарка «Лимпопо», прогуливаясь по вновь открывшейся площадке для животных. Позавидовать тут действительно было чему – шикарный коттедж с просторным бассейном для выдры, неприступная крепость для винторогого барана, изящная пагода с фонтаном и японским садом для макак…. На обустройство всей этой красоты ушло целых полтора года.

Для винторогих баранов здесь построили целую крепость в кавказском стиле.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В прошлом году мы закрыли первую площадку на реконструкцию – снесли старые здания и начали строительство новых, - рассказал директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. – К тому времени прежние вольеры уже обветшали, многие были временными. Теперь же мы перешли на капитальные здания - с каменными стенами и красивыми интерьерами, соответствующими новому закону о содержании животных. Сейчас по всему миру идет такая тенденция – создавать условия для комфортного проживания обитателей зоопарка.

А для выдр был выстроен целый коттедж с бассейном.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На самом деле условия на новой площадке не просто комфортные, а класса «люкс». Казалось, даже сами пушистые обитатели зоопарка еще не до конца верят своему счастью. Даже винторогий баран, известный своим гордым и строптивым нравом, несколько притих в новой крепости - все-таки не каждый день тебе дарят целый замок.

Многие животные до сих пор не верят своему счастью.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

-Специально для него здесь была построена башня в кавказском стиле, - рассказывают сотрудники зоопарка. – В Кавказских горах эти бараны способны прыгать даже по отвесным скалам, поэтому для него мы сделали довольно крутую лестницу до самого верха, по которой он может спускаться и подниматься.

Макаки обзавелись собственной пагодой и японским садом.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако самый роскошный вольер достался японским макакам – для них на территории зоопарка был построен настоящий японский храм в виде пагоды. Причем все в нем сделано по фен-шую – журчащая вода для гармонии в жизни, привлекающие положительную энергию фонарики, обилие зелени для вечного оптимизма и релаксирующая японская музыка. Одним словом, в новеньких хоромах макаки должны чувствовать себя более чем счастливыми.

Каракалы теперь тоже обзавелись просторным вольером.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

И, надо сказать, они это заслужили - все время, пока продолжалось строительство, животным приходилось ютиться на второй площадке или сидеть в своих зимних вольерах. Поэтому от большого наплыва посетителей они несколько поотвыкли.

- Общая площадь благоустроенной территории составляет около 1,5 га, - рассказывает Владимир Герасичкин. – Всего сюда переехали около ста животных, среди которых лисы, верблюды, гуанако - всех и не перечислить. Вся реконструкция проводилась зоопарком за счет собственных средств. Точную сумму, во сколько она обошлась, мы называть не будем.

Все животные уже начали обживаться на новом местеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комфортно себя чувствовать на новой площадке будут не только животные, но и люди. По всей территории проложены дорожки, установлены лавочки и урны. На случай жары или дождя здесь предусмотрены специальные навесы, а туалеты оснащены по последнему слову техники – со специальными комнатами для инвалидов и мамочек с детьми.

Даже туалеты на новой площадке сделаны по последнему слову техники.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати, это не последние изменения в жизни зоопарка – уже в конце июля здесь, наконец, откроется долгожданный пингвинарий. А потом руководство зоопарка рассчитывает расширить вольер для белой медведицы и привезти для нее спутника жизни.

На новой площадке проложены дорожки, установлены лавочки и урны.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Правда, на этом зоопарку придется закончить расширение – дальше нам расти попросту некуда, - переживает Владимир Герасичкин. – Дополнительного земельного участка для нас отыскать так и не нашлось. Между тем, нам бы хотелось привезти и носорога, и бегемота, и байкальскую нерпу с тюленем.