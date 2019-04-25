Молодые нижегородки стали чаще болеть раком груди

Онкология — не приговор, если выявить заболевание как можно раньше. В рамках проекта «Бюст-мост» в конференц-зале Нижегородского областного информационного центра состоялся круглый стол на тему «Ранняя диагностика — это жизнь». (16+)

По словам заместителя главного врача ГБУЗ НО «НОКОД» Светланы Баландиной, на сегодняшний день в структуре заболеваемости рак молочной железы занимает второе место после рака кожи.

— Но в структуре заболеваемости среди женщин — это первое место, безусловно, — рассказала Светлана Баландина. — Если говорить о структуре смертности, эта патология занимает четвертое место. В настоящее время зарегистрировано чуть больше 18 тысяч женщин с этим заболеванием и ежегодно мы имеет прирост около 10 процентов вновь заболевших женщин. Действительно, проблема очень серьёзная. За последнее время заболеваемость именно в молодом возрасте увеличивается. И она не будет падать, это общемировая тенденция. Наша задача увеличить выявляемость на ранних стадиях, когда мы можем применить все известные методы лечения и сохранить качество жизни пациента.

По мнению Светланы Баландиной, большое значение для просвещения населения и ранней выявляемости имеют Поезда здоровья и акция «Бюст-мост». В этом году акция «Бюст-мост» проходит с 1 апреля по 19 мая. В рамках проекта ряд лечебных учреждений Нижнего Новгорода на протяжении двух месяцев предоставляют женщинам старше 39 лет возможность бесплатно пройти обследование.

— В позапрошлом году акция проходила в течение четырёх месяцев, было обследовано около 7 тысяч женщин и выявлено 40 случаев онкологии на ранней стадии, — рассказала заместитель директора по развитию «Нижегородского областного информационного центра», организатор и идейный вдохновитель проекта «Бюст-мост» Екатерина Чудакова. — В этом году очень активно отзываются на призывы обследоваться. Задача нашей акции показать, что ранняя диагностика может спасти жизнь.

В финальный день акции, 19 мая, на Нижневолжской набережной напротив бывшей фабрики «Маяк» пройдёт Bust Fest, в рамках которого в мобильном диагностическом центре будет организован прием специалистами- маммологами.