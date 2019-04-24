«Гламурный» мемориал погибшим воинам в Кулебаках перекрасили

Подрядчик быстренько исправил свою ошибку, перекрасив мемориал погибшим воинам в Кулебаках. Теперь памятник не розовый, а нейтрального бежево-коричневого цвета.

Еще недавно мемориал выглядел так. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- «Гламурный» мемориал перекрасили. Больше никакого розового, рассказал нам Юрий Ильясов, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Еще недавно мемориал выглядел так. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что внезапно порозовевший на днях мемориал вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни посчитали, что памятное место выглядит аккуратно, а розовый цвет не режет глаза. Другие высказались категорически против такого цветового решения.

Подрядчик исправил свою ошибку. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

В городской администрации «Комсомолке» назвали покраску мемориала самоуправством подрядчика, нанятого МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» для обновления вазонов на площади.

- Подрядчик посчитал, что и памятник можно «обновить», - заявили в пресс-службе муниципалитета. - Администрация ничего не согласовывала.

Подрядчик исправил свою ошибку. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

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Мемориал погибшим воинам в Кулебаках покрасили в розовый цвет

В администрации это назвали произволом подрядной организации (подробности)