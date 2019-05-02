Мошенники активизировались в связи с предстоящим отключением аналогового вещания в Нижегородской области

В Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде активизировались мошенники и недобросовестные продавцы телевизионного оборудования, которые наживаются на незнании нижегородцами полной информации о переходе с аналогового вещания на цифровое. Уже известно несколько схем, с помощью которых не чистые на руку люди обманывают доверчивых граждан.

«Купите цифровую приставку. Недорого»

Очень часто дельцы предлагают купить цифровую приставку по завышенным ценам, которая превышает рекомендованную в три-пять раз. Минимальная рекомендованная цена на такое оборудование начинается от 990 рублей. Купить приставку можно в любом магазине бытовой электроники, в том числе сетевых и интернет-магазинах. Покупая «с рук», вы не только рискуете переплатить в несколько раз, но и лишиться гарантии на оборудование.

Кроме того, цифровые приставки нужны не всем телезрителям. Современные телевизоры, произведенные в последние три-четыре года, стандарт цифрового эфирного телевещания DVB-T2 поддерживают по умолчанию и в дополнительных устройствах для приема эфирной «цифры» (кроме антенны) не нуждаются.

«Без специальной «цифровой антенны» ваш телевизор показывать не будет»

В Нижегородском филиале РТРС напоминают, что специальных «цифровых антенн» не существует! Рассказ об уникальных антеннах - это маркетинговый ход недобросовестных продавцов. Для цифрового эфирного телевидения нужна обычная эфирная телевизионная антенна, принимающая сигнал в дециметровом диапазоне - ДМВ-диапазоне. Поскольку ряд каналов, которые продолжат работать в аналоговом формате и после 3 июня (к примеру, региональные и муниципальные), транслируются в ряде населенных пунктов в метровом диапазоне, то для просмотра цифрового и аналогового ТВ лучше выбирать всеволновую антенну.

Покупая антенну, обратите внимание на условия приема. Комнатная антенна подойдет только тем, кто проживает в непосредственной близости от телевизионной станции – в зоне «прямой видимости». На значительном удалении рекомендуется использовать уличную антенну (возможно, с усилителем), располагать ее на максимально возможной высоте и ориентировать в сторону объекта вещания.

По вопросам работоспособности коллективных антенн в многоквартирных домах нужно обращаться в домоуправляющую компанию или обслуживающую антенный парк организацию.

«Оплатите услуги волонтера»

Если настроить антенну самостоятельно у вас не получается, вы можете обратиться за помощью к волонтерам. Их работа абсолютно бесплатна! К тому же они никогда не приходят без приглашения. Для того, чтобы волонтеры пришли к вам, необходимо оставить заявку по телефону региональной горячей линии 8 (831) 422- 14-21.

Волонтеры должны иметь бейджи или удостоверения, заверенные печатью администрации соответствующего муниципального образования.

«Поможем получить компенсацию за приобретение приставок»

Мошенники предлагают облегчить или ускорить процесс выплаты компенсации за приобретенное оборудование. Для этого телезрителю предлагают сообщить данные своего счета или банковской карты. Делать этого нельзя! Мошенники лишь снимут все деньги с вашего счета, оставив вас без копейки.

За выплатой компенсаций гражданам, подпадающим под региональные меры поддержки, необходимо обращаться исключительно в территориальные органы социальной защиты населения. Иных уполномоченных структур или специалистов не существует.

КСТАТИ

Получить консультации по вопросам адресной социальной помощи или оставить заявку на вызов волонтера можно по телефону региональной горячей линии 8 (831) 422-14-21. Информация о переходе на цифровое эфирное телевидение доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и по телефону федеральной горячей линии 8 800 220-20-02.