Местный житель сделал подсветку для ямы в Дзержинске

В одной из ям Дзержинска Нижегородской области, которая явно превышает ГОСТы, появилась подсветка. Установил ее местный житель, обеспокоенный безопасность дорожного движения в родном городе.

- 25 мая Дзержинск будет праздновать День города. На подобные праздники принято дарить подарки. Я тоже решил сделать городу небольшой презент — инновационную дорожную яму, - написал на своей страничке в социальных сетях Алексей Алексеев. - Хотелось бы выразить особую благодарность ответственным дядям и тетям за предоставленную мне возможность сделать такой шикарный подарок. Ведь если бы они выполняли свою работу добросовестно, то ямы бы не было, и Дзержинск остался бы без моего презента.

В комментариях местные жители поддержали начинания блогера и стали предлагать свои места по освещению ям.

- Класс! В конце Новомосковской еще круче яма, - написала Наталья Матюгина. - Так что, Алексей, есть возможность еще один подарок городу сделать.

- Алексей, на проспекте Дзержинского лучше! – обратила внимание блогера Оксана Полякова.

- Наша администрация видит, что жители города сами справляются с проблемами и ничего не делают, если в каждую яму положить осветительный прибор, город засверкает не хуже Москвы, - посмеялась Оля Мартьянова.