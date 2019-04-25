«Добропоезд» с Ириной Слуцкой прибыл в Нижний Новгород

Всероссийская акция «Добропоезд-2019» добралась до столицы Приволжья. Утром 25 апреля участников, в числе которых была известная фигуристка Ирина Слуцкая, встречали на Московском вокзале замглавы региона Андрей Гнеушев, главы профильных министерств, а также общественники и волонтеры.

Фото: Юлия Горшкова

- «Добропоезд-2019» - не просто проект, привлекающий внимание жителей разных городов, регионов к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями физического и интеллектуального развития. Это мобильный семинар-практикум, объединивший и специалистов, и активистов, и экспертов международного уровня, занимающихся вопросами реабилитации, абилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнул чиновник.

Фото: Юлия Горшкова

Гнеушев напомнил, что облправительство и губернатор Глеб Никитин уделяют особое внимание вопросам реабилитации людей с инвалидностью. Одной из главных задача Стратегии развития Нижегородской области является обеспечение высокого уровня благополучия граждан за счет формирования условий для самореализации и интеграции в общественную деятельность, а также создание возможности комфортной жизни для нижегородцев всех уровней мобильности.

Фото: Юлия Горшкова

В свою очередь Ирина Слуцкая отметила важность акции.

- Мы действительно делимся опытом, мы привозим в города живые истории живых людей. Наша основная задача - показать, что в современной России у людей с ограниченными возможностями здоровья есть много путей для самореализации и они действительно могут добиться успеха, - заявила спортсменка.

Фото: Юлия Горшкова

В течение всего дня 25 апреля в областном центре проходят различные мероприятия: круглый стол «Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями», мастер-классы для диабетиков и многие другие.

Также участники акции посещают нижегородские учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках программы «Доступная среда».

Напомним, акция «Добропоезд-2019» направлена на улучшение условий для достижения максимальной физической, психологической, социальной адаптации людей со специальными потребностями.