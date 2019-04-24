Полиция напоминает про вознаграждение за информацию о пропавшей Маше Люлиной

Правоохранительные органы решили напомнить про вознаграждение за любую информацию о 9-летней Маше Люлиной, которая пропала в Богородске 20 августа 2018 года.

Девочку разыскивают с августа прошлого года.

То утро выдалось по-настоящему жарким. 9-летняя Маша проснулась, оделась и вприпрыжку побежала к любимой бабушке, живущей в трех домах от родительского. Там девочка позавтракала и отправилась на детскую площадку. Бабушка, которая наблюдала за девочкой у окна, видела, как та добежала до мусорного контейнера, начала обходить его, а обратно уже не вернулась.

Уголовное дело по статье «Убийство», которое было возбуждено по факту исчезновения Маши, разрослось на сто томов. Следователи опросили более тысячи человек, провели около 20 обысков и 30 судебных экспертиз. Но, к сожалению, все тщетно - никаких следов пропавшей девочки.

- На сегодняшний день нам удалось установить место, где в последний раз видели Машу Люлину, - около тех мусорных баков за домом. Остальные обстоятельства и причины ее исчезновения пока еще выясняются, - рассказал «Комсомолке» следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области Александр Бусаров.

Позже полицейские объявили вознаграждение за достоверную информацию, которая поможет в установлении местонахождения пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной.

Приметы девочки: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые. В момент исчезновения была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. Кроме того, у Маши имеется инвалидность: она плохо разговаривает.

Обращаться в дежурную часть ГУУР МВД России можно по телефонам: 8 (831) 702-21-98,

8 (951) 915-35-80, 8 (495) 667-72-14 (круглосуточно).

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