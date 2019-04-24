2019-04-25T10:47:16+03:00
Происшествия

«Обманутый дважды»: «Пустышка» для усиления мужской силы обошлась нижегородцу в 50 тысяч рублей

Рассчитывая на компенсацию, мужчина доплатил еще
Василий КРОТОВ
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«Пустышка» для усиления мужской силы обошлась нижегородцу в 50 тысяч рублей«Пустышка» для усиления мужской силы обошлась нижегородцу в 50 тысяч рублей
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Жертвой собственной доверчивости на днях стал житель Балахны Алексей Никифоров (имя героя изменено. - Прим. ред.) Причем на удочку мошенников он умудрился попасть дважды. Услышав в феврале на телевидении рекламу чудо-препарата, восстанавливающего мужскую силу, он раскошелился сразу на 20 тысяч рублей. Хотя в аптеках такое же средство можно приобрести всего за 1200 рублей. Впрочем, даже не это разочаровало его сильнее всего - сколько ни добавлял он «волшебные» капли, никакого эффекта они так и не оказали.

- Я пил их больше двух месяцев, но все без толку, - рассказывает Алексей. - Я уже было смирился, как вдруг позвонила девушка. Она представилась сотрудницей «Росмосгортехнадзор» и спросила, насколько эффективным оказалось лекарство. Когда я начал жаловаться на абсолютную бесполезность этих капель, она предложила компенсацию. Причем сумма была немаленькая - аж 228 тысяч рублей! Вот только чтобы их получить я должен был перечислить ей на карту еще 32 тысячи рублей. Я так и сделал!

Только посоветовавшись с родственниками, Алексей понял, что натворил. Осознав, что попал в руки мошенников, он сразу же отправился в полицию.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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