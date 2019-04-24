2019-04-24T08:42:48+03:00
Общество

Эксперты оценили качество творога в нижегородских магазинах

Половина образцов экспертизу не прошла
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Эксперты оценили качество творога в нижегородских магазинах. Фото: предоставлено ЦСМЭксперты оценили качество творога в нижегородских магазинах. Фото: предоставлено ЦСМ
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В это воскресенье самыми популярными продуктами на столах нижегородцев будут творог и куриные яйца – 28 апреля россияне отмечают Пасху. Накануне праздника в лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области проверили четыре образца творога, закупленного в нижегородских магазинах: три образца были произведены по ГОСТу, еще один – по ТУ.

По результатам испытаний 2 образца из 4 экспертизу не прошли.

- Первый образец не прошел испытания по двум физико-химическим показателям – показатель влаги и белка, - сообщил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов. Показатель влажности в образце – чуть выше нормы, поэтому и содержание белка в этом твороге получилось чуть ниже нормы. Хочу отметить, что творог данного производителя в конце 2018 года проходил испытания в нашей лаборатории в рамках мониторинга качества молочной продукции, которые проводились активистами-общественниками и вызвали широкий резонанс у общественности. Тогда в продукте был обнаружен жир растительного происхождения и нарушения в физико-химических показателях (белок, жир). Образец творога, который доставлен в лабораторию в апреле 2019 года, не содержит в своем составе растительный жир, это радует.

Второй образец, как говорят в центре стандартизации и метрологии, изготовлен по ТУ, был проверен на соответствие норм, заявленных на этикетке. Молочный продукт этого бренда также был проверен в рамках рейдов активистов-общественных организаций в 2018 году.

-Тогда этот образец не прошел испытания кардинально: он был заявлен как обезжиренный, однако экспертиза выявила содержание жира 38%, - говорит Денис Миронов. - В соответствии с ГОСТом 31453-2013 в обезжиренном твороге может содержаться менее 1,8% молочного жира. Результат 38,0% жира в обезжиренном твороге показывает, что продукт фальсифицирован.

Образец данного производителя второй раз прошел испытания в лабораторию ЦСМ в апреле, содержит 36% жира, - подводит итог Денис Миронов. – Напомню, творог – обезжиренный. Анализ жирно-кислотного состава выявил жир растительного происхождения. Результаты испытаний, к большому сожалению, со временем не изменились.

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дают советы по выбору качественного творога перед Пасхой.

-Обратите внимание на дату изготовления, срок хранения, - говорит начальник отдела испытаний пищевой и легкой промышленности ЦСМ Лев Ляпин. - Посчитайте, сколько времени творог лежит в магазине. Творог, у которого срок хранения указан более 10 дней, лучше не покупать. Посмотрите, насколько четко, читаемо и полно расписана информация о составе творога, дате изготовления, нормативы (ГОСТ или ТУ). На этикетке должны быть указаны жирность творога, его энергетическая и пищевая ценность, а также состав. Наличие консервантов, загустителей и пищевых добавок снижает качество продукта.

Если есть возможность понюхать – нюхайте. Творог, упакованный в вощеную бумагу (не пленку или фольгу) даже без открывания пачки пахнет творогом, запах слегка кисловатый, но не слишком. Если творог упакован в пластиковую тару, проверьте ее герметичность.

Помните пачку слегка руками, творог не должен быть слишком сухим, твердым или слишком водянистым, мягко-текучим.

Купив творог, дома проведите тест йодом на наличие крахмала. Капля йода, упавшая на творог, не должна изменить цвет.

Покупайте творог проверенных производителей и лучше изготовленный по ГОСТу. Если этот производитель находится в Национальной системе сертификации – тем более. Это значит, что данный производитель в добровольном порядке подтвердил соответствие своей продукции ГОСТу. Знак ГОСТ – это признак проверенного качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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