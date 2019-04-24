Телефонные мошенники активизировались: за неделю в полицию поступило 56 заявлений от пострадавших нижегородцев

- С вашей карты произведен крупный денежный перевод, если вы его не совершали, я сейчас пришлю вам код, а вы мне его назовите, - подобные звонки нижегородцы стали получать все чаще и чаще, но, к сожалению, не все понимают, что в этот момент разговаривают с мошенниками, а не сотрудниками банка.

Только за одну неделю преступникам удалось обмануть 56 человек и получить от них более четырех миллионов рублей.

- Я сообщила им доступ в онлайн банк и назвала код, - рассказала одна пострадавших женщин. - Они сказали: «Подождите, программу мы установили, мы сейчас у вас все удалим, у вас сильный вирус, база данных испорчена». Я привыкла верить людям и для меня обмануть человека болезненно и неприятно. И когда на тебя давят, а потом ты узнаешь, что тебя обманули, чувствуешь себя не в своей тарелке.

При этом жертвам мошенников становятся не только пожилые люди. Так, 41-летний директор акционерного общества лишился 80 тысяч рублей, 67-летний пенсионер – 111 500 рублей, 45-летняя бухгалтер потеряла 367 тысяч рублей, а 59-летний водитель «скорой помощи» отдал мошенникам 195 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, мошенники воспользовались двумя схемами обмана. В первом случае они представлялись сотрудниками службы безопасности банка, а затем, под предлогом отмены сомнительной операции, узнавали реквизиты банковских карт, в том числе CVV-код - три цифры на обратной стороне карты, а также пароли, приходящие в SMS-подтверждениях.

Используя вторую схему, мошенник представлялся сотрудником финансово-кредитного учреждения и интересовался – делал ли человек заявку на получение кредита. В случае утвердительного ответа, злоумышленник сообщал, что заявка одобрена, но для окончательного оформления займа необходимо перечислить определенную сумму по названным реквизитам, в качестве страхового взноса по договору кредитования.

В результате с помощью данных, которые нижегородцы сами назвали преступникам, мошенники похитили 4 063 477,60 рублей.

- Единственный совет, который поможет гражданам не стать жертвам мошенников – это никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать данные своих банковских карт, пароли своих банковских карт и три цифры с обратной стороны своих банковских карт, а также те SMS -пароли, которые приходят на ваш телефон, привязанный к счету карты, - рассказала «Комсомолке» заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области Светлана Ковылина. - Сотрудники банка никогда не спрашивают полные реквизиты карты и пароли. Если звонящий вам человек запрашивает их – это 100 процентов мошенник.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА

1. Если вам звонит незнакомый человек и представляется сотрудником банка, в котором вы оформили пластиковую карту, и говорит, что с вашей картой что-то случилось, не продолжайте с ним разговор. Положите трубку и сами перезвоните в кол-центр банка, чтобы уточните все детали.

2. Никогда не перезванивайте на номер, который продиктовал вам звонящий, даже если он уверяет, что номер банка изменился. Используйте только те номера, которые указаны на карте или официальном сайте организации. Дело в том, что современные технологии позволяют скрыть номер, с которого звонят или рассылают сообщения мошенники. В этом случае на телефоне высветится короткий номер банка, или набор цифр, схожий с номером официального кол-центра.

3.Выбирайте защищенное интернет-соединение. Это повышает вероятность легитимности сайта. Адрес сайта должен начинаться с букв https, но не с http. В адресной строке должен отображаться значок в виде закрытого замка.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА

1. Заблокируйте свою карту, позвонив в банк, или сделайте это с помощью мобильного приложения.

2. Сразу же сообщите в полицию.

Самые популярные способы мошенничества с банковскими картами

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками Сбербанка, поэтому «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» попросила банк составить список самых популярных видов мошенничества с банковскими картами.

1. Взлом аккаунта в социальных сетях

Преступники получают доступ к вашей личной странице и отправляют сообщения вашим друзьям и подписчикам с просьбой помочь деньгами. К сожалению, некоторые не перепроверяет достоверность информации и, думая, что помогают другу, тут же отправляют деньги на счет злоумышленников.

Если вам пришло сообщение от друга с просьбой скинуть денег на карту, лучше позвоните ему и уточните, правда ли это. А свой аккаунт привяжите к номеру телефона, чтобы мошенники не смогли получить доступ к вашим данным.

2. Мнимые покупатели и продавцы

Это самая распространенная схема. Нередко мошенники выступают в роли покупателей на сайтах бесплатных объявлений или в социальных сетях. Опознать их несложно: они находятся где-то далеко, но готовы перевести часть стоимости или даже полную сумму немедленно на банковскую карту продавца. Чтобы зачислить деньги, ложный покупатель просит сообщить особые данные карты: трехзначный код CVV2/CVC2 с обратной стороны карты, срок действия, персональные данные владельца. Затем обычно просит озвучить код из смс, который приходит на телефон. Также злоумышленники создают фейковые объявления и просят предоплату. Получив деньги, они удаляют страницу и исчезают.

Никогда не давайте свои данные сторонним лицам и не переводите предоплату без договора!

3. Фальшивые арендаторы

Жулики звонят по объявлению о сдаче жилья и чаще всего представляются командированными. Чтобы забронировать квартиру, они якобы хотят произвести предоплату и выуживают данные о банковской карте. Ни в коем случае не давайте никаких данных – если человек хочет внести предоплату, он может перевести ее через мобильный банк по номеру вашего телефона. Других данных ему не нужно.

4. Почтовая рассылка — фишинг

Злоумышленники якобы от имени банка отправляют на электронную почту сообщения с просьбой подтвердить либо обновить персональные данные. Действуют наугад и рассчитывают на доверчивость. Внимательно изучайте адрес отправителя и при малейшем подозрении на мошенническую рассылку смело удаляйте и помечайте как спам.

5. Классический «развод» по телефону

Преступник представляется сотрудником банка, говорит, что с картой возникла какая-нибудь проблема (заблокирована, подозрительная активность и прочее) и выясняет у владельца все данные. Либо вам может прийти смс о якобы блокировке счета, в которой будет указана просьба перезвонить в службу безопасности банка.