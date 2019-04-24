Авиакомпания потеряла форму нижегородских хоккеистов перед международным турниром

Неприятная история приключилась с юными хоккеистами нижегородского «Торпедо», которые ехали на международный турнир Кубок Газпромнефти в Сочи. 11-летним мальчишкам, которые и так сильно волновались перед важным матчем, пришлось пережить настоящий шок. Приехав в московский аэропорт «Шереметьево», хоккеисты узнали, что у шестерых игроков утерян багаж, в котором лежала форма. Несколько часов ушло на поиски, но форму так и не нашли. Участие нижегородцев находилось на грани срыва.

Вместе с нижегородцами свою форму искали еще шесть команд, которую также потеряла авиакомпания. Так, свою экипировку искали трое игроков из «Нефтехимика», одна сумка пропала у игрока «Юнгхайе Германия», одна — у «Рубина», две — клуба «Слован Словакия» и две — у «Динамо Рига».

В связи со столь массовой потерей багажа, организаторы Кубка перенесли начало турнира на один день. Но, к сожалению, найти багаж в Москве так и не удалось, и игроки улетели в Сочи без экипировки.

По словам пресс-службы» нижегородского клуба «Торедо», накануне матча игрокам вернули четыре сумки. Но две, в которых лежала форма двух ведущих игроков команды, так и остались в недрах аэропорта.

Однако боевой дух нижегородцев это не сломило. В первом матче с «Салаватом Юлаевым» из Уфы они сыграли со счетом 4:4, а во втором - с «Ямалом» из Салехарда, одержали громкую победу, обыграв со счетом 10:1.

В ходе турнира Кубка Газпромнефти должны выступить 31 команда из 10 стран. Помимо клубов из России в крупнейшем международном детском некоммерческом хоккейном турнире в возрастной категории U11 принимают участие клубы из Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии.