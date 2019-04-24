2019-04-24T12:15:04+03:00
Общество

Авиакомпания потеряла форму нижегородских хоккеистов перед международным турниром

Без экипировки остались семь хоккейных команд из разных городов, которые ехали на Кубок Газпромнефти в Сочи
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
«Аэрофлот» потерял форму нижегородских хоккеистов перед международным турниром. Фото: ХК "Торпедо"«Аэрофлот» потерял форму нижегородских хоккеистов перед международным турниром. Фото: ХК "Торпедо"
Изменить размер текста:

Неприятная история приключилась с юными хоккеистами нижегородского «Торпедо», которые ехали на международный турнир Кубок Газпромнефти в Сочи. 11-летним мальчишкам, которые и так сильно волновались перед важным матчем, пришлось пережить настоящий шок. Приехав в московский аэропорт «Шереметьево», хоккеисты узнали, что у шестерых игроков утерян багаж, в котором лежала форма. Несколько часов ушло на поиски, но форму так и не нашли. Участие нижегородцев находилось на грани срыва.

Вместе с нижегородцами свою форму искали еще шесть команд, которую также потеряла авиакомпания. Так, свою экипировку искали трое игроков из «Нефтехимика», одна сумка пропала у игрока «Юнгхайе Германия», одна — у «Рубина», две — клуба «Слован Словакия» и две — у «Динамо Рига».

В связи со столь массовой потерей багажа, организаторы Кубка перенесли начало турнира на один день. Но, к сожалению, найти багаж в Москве так и не удалось, и игроки улетели в Сочи без экипировки.

По словам пресс-службы» нижегородского клуба «Торедо», накануне матча игрокам вернули четыре сумки. Но две, в которых лежала форма двух ведущих игроков команды, так и остались в недрах аэропорта.

Однако боевой дух нижегородцев это не сломило. В первом матче с «Салаватом Юлаевым» из Уфы они сыграли со счетом 4:4, а во втором - с «Ямалом» из Салехарда, одержали громкую победу, обыграв со счетом 10:1.

В ходе турнира Кубка Газпромнефти должны выступить 31 команда из 10 стран. Помимо клубов из России в крупнейшем международном детском некоммерческом хоккейном турнире в возрастной категории U11 принимают участие клубы из Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Новости 24
Отопительный сезон завершается в Нижегородской области
За сутки в Нижнем Новгороде заасфальтировали больше 3 тысяч квадратных метров дорог
Первые нижегородские призывники отправились к месту службы
16-летняя Надя Ежова пропала в Нижнем Новгороде
В 38 раз выросла площадь пожаров из-за сухой травы в Нижегородской области
Большемурашкинские первоклассники «переучились» на уроках
Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области
Ольге Голодец и Глебу Никитину показали проект реставрации башен Нижегородского кремля
Проезд между домами отремонтируют на улице Даргомыжского
Токсичные ПХБ-отходы из Выксы Нижегородской области планируется перевезти на полигон ТКО Богородского района
Опора ЛЭП упала на проезжую часть под Нижним Новгородом
Детсад в «Седьмом небе» должен быть построен к концу года
Москва подарит Нижнему Новгороду еще десять подержанных трамваев
Годовалый мальчик пострадал по вине пьяного водителя в Нижегородской области
Ольга Голодец: «Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде – это первоочередная задача»
Финансирование дорог в Нижегородской области вырастет на 1,5 миллиарда рублей
Глеб Никитин и Ольга Голодец дали старт Всероссийскому проекту «Театр – дети»
Глеб Никитин и Ольга Голодец наградили волейболисток нижегородской «Спарты»
В Нижнем Новгороде освятят гигантский кулич и царь-пасху
В Нижнем Новгороде ограничат движение из-за пожарных учений
Три человека пострадали при столкновении автомобилей ГАЗ и Тойота
На Автозаводе среди ночи вспыхнул пожар в девятиэтажке
К системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний
Более 32 тысяч человек поучаствовали в общегородском субботнике 20 апреля
Рабочие приступят к ямочному ремонту в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля
Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков
«ТНС Энерго НН» хочет взыскать с турагентства 70 млн рублей
В Нижнем Новгороде предложили развивать потенциал железнодорожного вокзала
17 садовых домиков горят в Кстовском районе