2019-04-24T10:03:08+03:00
Звезды

Ольга Голодец передала ПФО эстафету Всероссийского театрального марафона

Данное мероприятие проходит в рамках объявленного Года театра в России
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ольга Голодец передала ПФО эстафету Всероссийского театрального марафона. ФОТО: Александр ВоложанинОльга Голодец передала ПФО эстафету Всероссийского театрального марафона. ФОТО: Александр Воложанин
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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец 23 апреля торжественно передала Приволжскому федеральному округу эстафету Всероссийского театрального марафона, который проходит в этом году в рамках Года театра в России. Символы эстафеты приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

- Сегодня наше знаменательное событие «Всероссийский театральный марафон» перешагивает границы Уральского федерального округа и приходит в Приволжье. Я напомню, что 2019 год объявлен Годом театра Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года и открыли мы его во Владивостоке, - напомнила Ольга Голодец. - Почти 50 тысяч зрителей стали непосредственными участниками театральных действий в разных уголках нашей страны, более миллиона зрителей смотрели спектакли и постановки по телеканалам и в интернет-трансляциях. Уверена, что в Приволжье театральный марафон ждет феерический успех.

Напомним, Всероссийский театральный марафон считается крупнейшим событием Года театра. Он проходит в виде театральной эстафеты, в рамках которой региональные театры ездят с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

-Я рад, что благодаря Приволжскому театральному форуму и Всероссийскому театральному марафону нижегородцы смогут познакомиться с театрами, с постановками всех регионов нашего округа, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Президент страны Владимир Путин сказал очень важную вещь, что театр «отличается уникальной способностью к постоянному развитию и обновлению». Мне кажется, что в отношении театральных учреждений и коллективов Нижнего Новгорода, Нижегородской области это особенно справедливо.

К слову, в регионах Приволжья сейчас насчитывается почти две тысячи профессиональных и любительских театров. Почти половина из них – это школьные театры.

- В Приволжском федеральном округе любят и ценят театральное искусство, а такие важные события, которые проходят в рамках Года театра в России, дадут дополнительный толчок для его развития, - уверен полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. - Мы хотим, чтобы театр завораживал, покорял и завоевывал все новые зрительские сердца. Особенно важно прививать театральную культуру в молодежной среде, которая так открыта для творчества, экспериментов и перевоплощений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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