2019-04-23T11:57:35+03:00
Происшествия

Появились кадры страшного пожара в Нижегородской области, где заживо сгорели три человека

Трагедия произошла в поселке Дубки 21 апреля [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Выжить удалось лишь 28-летней женщине. Фото: https://vk.com/chp_nnВыжить удалось лишь 28-летней женщине. Фото: https://vk.com/chp_nn
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Компания молодых людей заживо сгорела в неисправном автомобильном фургоне под утро 21 апреля. «Комсомольская правда» рассказывала, что сообщение о пожаре на садовом участке в поселке Дубки Володарского района поступило в 4.04. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Выжить удалось лишь 28-летней женщине. Фото: https://vk.com/chp_nn

Выжить удалось лишь 28-летней женщине. Фото: https://vk.com/chp_nn

На месте происшествия были найдены тела 31-летней женщины, а также 25-летнего и 34-летнего мужчин. В живых осталась лишь 28-летняя женщина. Она госпитализирована в областную больницу с отравлением угарным газом.

Выжить удалось лишь 28-летней женщине. Фото: https://vk.com/chp_nn

Выжить удалось лишь 28-летней женщине. Фото: https://vk.com/chp_nn

В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности при использовании печей. Спасти молодых людей не удалось потому, что о пожаре стало известно слишком поздно.

Вечером 22 апреля в паблике «ЧП/ДТП Нижний Новгород» появились фотографии с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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