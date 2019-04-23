Актер Владимир Карпук: «Нижегородцы раньше москвичей увидят фильм «Дар»

Совсем скоро в широкий прокат выходит фильм «Дар» (12+), продюсером которого стал Роман Каримов («Неадекватные люди», «Днюха», «Гуляй, Вася!»). Одну из главных ролей в семейной комедии исполнил молодой нижегородский актер, студент Академии Н. С. Михалкова Владимир Карпук. Накануне премьеры «Комсомольская правда» узнала у артиста, что заставило его похудеть на съемках, почему звезда сериала «Улица» снималась бесплатно и чем «Дар» зацепил Сергея Бурунова.

Трейлер фильма "Дар" с нижегородским актером.В фильме снялся студент Академии Михалкова Владимир Карпук.

«С малых лет пародировал Сердючку»

- Владимир, по первой профессии вы вовсе не актер. Если не ошибаюсь, в 2014 году окончили механико-математический факультет ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Почему изначально выбрали эту стезю?

- Считаю, что математика - инструмент, который можно применять везде: и в жизни, и в творчестве, и в бизнесе. А театр - это порядок, красота, культура. Это и есть математика, потому что одно вытекает из другого. И если посмотреть биографии многих творческих личностей, то мы увидим, что у них было естественнонаучное образование. Скажем, Ломоносов и Омар Хайям писали стихи, но были при этом математиками. Задорнов - гениальный артист, да еще и историк, а окончил МАИ, инженер по образованию. Таких примеров масса! Артист с интеллектом в глазах - больше чем артист, однако интеллект развивают только точные науки. Поэтому я решил получить образование, которое поможет мне быть отличным от других и научит учиться на протяжении всей жизни.

Нижегородец Владимир Карпук окончил ГИТИС, а после поступил в Академию Михалкова.

- Когда же появилась тяга к актерству?

- Я еще с малых лет пародировал Верку Сердючку и Бориса Ельцина. Но осознанно творчеством начал заниматься лет в пятнадцать. Именно тогда я впервые вышел на сцену Нижегородского театра оперы и балета, где играл Пушкина. Так пошло-поехало.

- А в театральный вуз не пробовали поступать?

- Нет, до окончания мехмата даже не пытался. Хотелось, конечно, но сила воли и интуиция подсказали мне, что пока не время.

- И все-таки, не имея специального образования, вы попали в большое кино. Снялись в комедии «Выпускной». Как вы там оказались?

- Я работал в театре «Комедiя» с 2012 по 2014 годы, и так получилось, что пришел человек, который набирал групповку и массовку в фильм. Нужны были ребята с внешностью 15-летних ребят. Так меня и выбрали. Хотя мне было 22 года на тот момент.

Владимир Карпук с Валерией Дергилевой.

- В 2018 году вы окончили ГИТИС. Режиссерский факультет, кажется?

- Актерский. Но это неважно. Главное - кто ты. Звягинцев и Виктюк тоже окончили актерский факультет нашего ГИТИСа и они режиссеры. Понимаете, режиссер - не профессия, а образ мышления, склад характера, если хотите. Считаю, чтобы стать более успешным режиссером, надо пройти актерскую кухню, чтобы понимать, как воздействовать на актера. Да и какое право ты имеешь требовать что-то от артиста, если сам не можешь показать на своем примере. Поэтому-то я и пошел постигать азы актера. Так сказать, наполнить свой математический аппарат творческим топливом.

«Мы снимались бесплатно, за идею!»

- 9 мая в прокат выходит новая полнометражная работа «Дар» с вами в главной роли. Что привело вас в этот проект?

- Режиссер Михаил Кукушкин искал трех главных героев два года! Я пришел на кастинг на роль друга центрального персонажа, но актер, сыгравший эту роль, опоздал на ансамблевые пробы, а тут я. И Миша попросил покидать реплики деду и отцу. Я использовал свой шанс. За несколько минут разобрал, что к чему (как нас учили в ГИТИСе), и сыграл. Миша сказал: «Давай попробуем тебя на главную роль». Пришлось полгода доказывать, что именно я должен сыграть эту роль.

- На момент съемок вы уже учились в Академии имени Н. С. Михалкова?

- Нет. «Дар» снимали с 2015 по 2018 годы, поскольку действие в фильме разворачивалось зимой, и не всегда хватало времени снять нужные сцены. А в Академию Михалкова я поступил уже по окончании съемок. Думаю, этот фильм поспособствовал моему поступлению в Академию, так как я приобрел большой опыт существования в кадре и работы на камеру.

Продюсером новой работы Михаила Кукушкина стал Роман Каримов ("Неадекватные люди", "Гуляй, Вася!")

- Ваш герой, какой он?

- На прошлом «Кинотавре» моего героя назвали двигателем. Я - связующее звено между всеми героями. Когда, казалось бы, повсюду полная безнадега и куча трудностей, мой юношеский максимализм и вера в победу заставляют отца и деда идти вперед. Вообще наш фильм о воссоединении семьи, о том, что нужно прислушиваться друг к другу. И, конечно, о том, что надо идти в ногу со временем, потому что вокруг так много интересного!

- Вместе с вами в «Даре» снялась Валерия Дергилева, которая после выхода сериала «Улица» стала настоящей звездой. Как работалось с ней? Она действительно такая открытая и жизнерадостная, какой кажется в Инстаграме?

- Нам вообще очень повезло с ансамблем, и с Лерой, разумеется, в том числе! Она прекрасная девушка и коллега. Простая, неиспорченная медными трубами шоу-бизнеса. Кстати, Лера, как и все артисты в «Даре», снималась бесплатно. А это о многом говорит, учитывая ее уровень. Это я, будучи студентом второго курса, мог согласиться на подобное, а она работала за идею, ибо фильм реально в стиле комедий Гайдая.

Кстати, артисты снимались в этой комедии бесплатно.

- Даже так? Похоже, действительно стоит посмотреть.

- Ну конечно! Наш фильм - некое пособие для жизни. Он про то, что без коллектива ты никто, и чтобы что-то в жизни получилось, необходимо принимать меры. Вот, кстати, несмотря на интимную тематику, картина ни разу не скатывается в пошлость. Сергей Бурунов на «Кинотавре» признался, что давно не видел такой настоящей комедии, доброй и лиричной.

- Можете вспомнить забавные моменты во время съемок?

- Ой, их было так много. Например, наши соревнования с Алексеем Колубковым, сыгравшего моего отца. Он решил взять меня на буксир - объяснил, как работать на камеру. А чтобы подстегивать к хорошей игре, придумал игру: кто за меньшее количество дублей сыграет свой крупный план и сцену. Я часто проигрывал, поэтому приходилось отдавать Алексею свои печенье и чай, которыми перекусывали на съемочной площадке. Я даже похудел!

Нижегородцев приглашают на предпоказ фильма "Дар" 26 апреля.

- Нижегородцы одними из первых увидят «Дар» на большом экране. Что ждет зрителей на предпоказе? Артисты приедут?

- Я попросил сделать предпремьеру в Нижнем раньше, чем в столице, так что нижегородцы раньше москвичей увидят наш фильм. Хочу, чтобы это настоящим событием в моем родном городе. Планируем привезти всю команду: и Романа Каримова, и Валерию Дергилеву. Главное, чтобы не случилось накладок, ибо мы, творческие люди, живем как на вулкане. Все может быть. После показа состоится творческая встреча, на которой расскажем про киношную кухню и ответим на вопросы зрителей.

Предпоказ фильма «Дар» пройдет в кинотеатре «Синема Парк - Седьмое небо» 26 апреля в 20.00