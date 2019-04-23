«Мама, ты всегда била нас»: Двое детей сбежали в Нижегородской области, оставив записку приемной матери

- Мама, мы сбегаем из дома. Не сердись! Ты всегда била нас. А мы думали, ты хотя бы поговоришь с нами. Нам очень жаль. Твои сыновья. Ради нас не сообщай в полицию, - увидев эту странную записку в пустой квартире, жительница небольшого городка Кулебаки Нижегородской области Екатерина Викторова (имя героини изменено – прим. ред.) не поверила своим глазам. Куда могли исчезнуть ее маленькие сыновья среди бела дня?

- Я привела их сразу после школы домой, - вспоминает бабушка 12-летних подростков. – Думала, что они будут делать уроки и дожидаться мать. Поэтому я закрыла дверь и ушла. Конечно, я и представить не могла, что они сбегут.

Однако когда вечером их приемная мать вернулась домой, их уже и след простыл. Открытая балконная дверь, пустые комнаты и странная записка на столе – вот все, что осталось от мальчиков.

- Заявление об исчезновении детей поступило в полицию 14 апреля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Разумеется, мы сразу приступили к поискам. Тем более что раньше дети из дома не уходили, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не стояли. С места происшествия были изъяты две зубные щетки, тетради, записка и отпечатки пальцев.

Надо сказать, что к своему «походу» ребята подготовились – взяли с собой зимние куртки, теплые ботинки, шапки, рюкзаки и даже одеяла. К счастью, ничто из этого им не пригодилось. Меньше чем через сутки подростков нашли. Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются.