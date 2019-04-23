«Атмосферное место»: Нижегородцы поделились снимками гигантских нефтяных пятен около Сормовской ТЭЦ

Нижегородцы понемногу учатся видеть красоту даже в самых ужасных вещах. К примеру, нешуточный ажиотаж среди пользователей социальных сетей вызвали снимки нефтяных пятен, замеченных в водосбросном канале Сормовской ТЭЦ.

- Водосброс Сормовской ТЭЦ. 24/7 идёт сброс воды, насыщенной мазутом в Волгу, - подписал свои снимки автор Aero Drone. - Запах стоит соответствующий, но место очень атмосферное.

В самой компании сообщили, что знают о появлении этих пятен. ФОТО: AERODRONE_NN

Опубликованные снимки вызвали жаркие дискуссии. В то время как одни нижегородцы ругали на чем свет стоит руководство электростанции, другие – утверждали, что по принципу действия ТЭЦ мазуту там взяться попросту неоткуда.

- Сколько можно это терпеть! Все реки уничтожают, - возмущались нижегородцы. – Куда только природоохранная прокуратура смотрит.

Представители аварийно-спасательного отряда уже выезжали на место. ФОТО: AERODRONE_NN

- Там по принципу действия нет никакого мазута! Эта вода охлаждения! Рядом находится рыбная ферма и часть этой теплой воды поступает к рыбам, чтобы они себя комфортно чувствовали, - спорили с ними другие.

Оказалось, и те, и другие были неправы. Нефтяные пятна там действительно были. Вот только к деятельности Сормовской ТЭЦ они не имели никакого отношения.

- Никаких сбросов загрязненной воды в сбросной канал Сормовской ТЭЦ со стороны станции не происходило, - заявили в пресс-службе ПАО «Т Плюс». - Вода из реки Волги используется на Сормовской ТЭЦ для охлаждения основного и вспомогательного оборудования, при этом вода только нагревается, но не загрязняется механическими и химическими примесями и не требует очистки. Таким образом, попадание нефтепродуктов в сбросной канал ТЭЦ с теплообменными водами исключается.

Нижегородцы уже окрестили это место атмосферным. ФОТО: AERODRONE_NN

Между тем, в компании осведомлены о наличии нефтяных пятен в их сбросном канале. Причем обеспокоены этой ситуацией не меньше нижегородцев.

- Ситуация с появлением нефтяных пятен в сбросном канале Сормовской ТЭЦ повторяется в период прохождения весеннего паводка ежегодно, - сообщили в компании «Т Плюс». - Нефтепродукты попадают в сбросной канал с дождевыми, талыми и грунтовыми водами, поступающими с территории бывшей нефтебазы, земли которой загрязнены нефтепродуктами. Сильное загрязнение территории, прилегающей к сбросному каналу и не принадлежащей Сормовской ТЭЦ, подтверждается многочисленными исследованиями, проводимыми как нижегородским филиалом «Т Плюс», так и сторонними организациями. При этом высокое содержание нефтепродуктов в исходной природной воде способно негативно повлиять на работу тепломеханического оборудования, а также привести к нарушениям водно-химического режима станции, в связи с чем Сормовская ТЭЦ крайне заинтересована в решении проблемы попадания нефтепродуктов в волжскую воду.

Нефтяные пятна особенно заметны с высоты. ФОТО: AERODRONE_NN

Сейчас там уже усилен контроль за состоянием сточных вод. Мониторинг качества воды ведется в ежедневном режиме.

- В настоящее время в период прохождения паводка Сормовская ТЭЦ усилила контроль за состоянием сбросного канала и качеством сточных вод. Ведется ежедневный мониторинг качества исходной речной воды, забираемой из реки Волги, и сбрасываемых сточных вод, - пояснили в компании «Т Плюс». - По результатам количественного химического анализа превышений установленных нормативов допустимого сброса в сточных водах по нефтепродуктам не зафиксировано.

ОФИЦИАЛЬНО

- По распоряжению оперативного дежурного единой диспетчерской службы в район Сормовской ТЭЦ были направлены дежурные силы аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» для оценки обстановки, - сообщили в МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода». - В ходе обследования было установлено, что вдоль правого берега реки Волга на поверхности воды наблюдается полоса пленки нефтепродуктов. Предположительно, в воду попадают нефтепродукты с территории бывшей Сормовской нефтебазы. Данное явление происходит ежегодно при подъеме уровня грунтовых вод, вызванных весенним паводком. Территория бывшей Сормовской нефтебазы относится к территории накопленного экологического ущерба, её рекультивация требует значительных финансовых затрат.