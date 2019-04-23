«Под седлом поет движок»: Владимир Кристовский из Uma2rman написал гимн мотоциклиста

Заядлые любители мотоциклетного спорта Владимир и Сергей Кристовские представили песню «Мотоцикл лучше!» 23 апреля. А чтобы порадовать поклонников еще больше, музыканты смонтировали забавное видео под новый трек.

Uma2rman посвятила песню открытию мотосезона-2019.Слова, как всегда, сочинил Владимир Кристовский

- Счастлив открытию мотосезона! Написал аж новую песню, - сообщил в Инстаграме солист Uma2rman Владимир Кристовский.

В песне есть такие строчки: «И ни пробки не страшны, ни гайец с радаром. И девчонки любят нас безвозмездно, даром!», «Под седлом поет движок, мчимся словно с кручи. И сноуборд хорошо, и виндсерф хорошо, снегоход ничего, а мотоцикл лучше!»

Надо сказать, что знаменитые братья из Нижнего Новгорода не представляют своей жизни без байка. Они могут похвастаться тем, что вместе пересекли на мотоциклах Америку - от восточного до западного побережья. А сейчас музыканты увлекаются такими дисциплинами мотоспорта как «Эндуро» и «Мотокросс».

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