В Нижнем Новгороде изменится движение транспорта из-за репетиции парада ко Дню Победы

В связи с репетицией парада ко Дню Победы в центре Нижнего Новгорода с 10:00 до 15:00 24 апреля изменится движение транспорта. Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- В это время прекратится движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Варварской), улице Ульянова, улице Минина, Верхневолжской набережной (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова) и Георгиевскому съезду, - говорится в сообщении. – Кроме того, временно прекратится движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 112А по улице Слобода Печеры). Движение транспорта в это время буде организовано по прилегающим улицам.

А вот парковка на данных участках будет запрещена совсем. Нелегко придется и пассажирам общественного транспорта - маршрут многих автобусов в это время изменится.

- В это время будет сокращен путь следования автобусов маршрута № А-5 до остановочного пункта «Казанский съезд», - говорится в сообщении городской администрации. - Путь следования троллейбусов маршрутов № 13, 17, 31 будет сокращен до остановочного пункта «Площадь Свободы». Разворот автобусов маршрутов № А-1, А-68, Т-4, Т-31 на площади Минина и Пожарского организуют в районе улицы Большой Покровской.

Одновременно с этим будет изменен маршрут следования еще нескольких автобусов. В частности, движение автобусов маршрутов № А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующих от Зеленского съезда к площади Сенной, организуют по площади Минина и Пожарского, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина. В обратном направлении по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского.

- Движение автобусов маршрутов №№ А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т 98, следующих от площади Свободы к площади Сенной, будет организовано по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина. В обратном направлении по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской, - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода. - Движение автобусов маршрута № Т-31, следующих от площади Сенной к площади Минина и Пожарского организуют по улице Минина, улице Пискунова, улице Варварской. В обратном направлении по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина.