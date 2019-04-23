«Не надо так»: Дыры в брусчатке возле Вечного огня на Автозаводе залили бетоном

Автозаводцы жаловались на разбитое дорожное покрытие около мемориального комплекса парка Славы. И вот на днях рабочие «решили» проблему: залили дыры в брусчатке бетоном. Общественность такой ямочный ремонт не устроил.

Так брусчатка около Вечного огня выглядела до ямочного ремонта. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Вот так после многочисленных обращений отремонтировали аварийную Аллею памяти на площади у Вечного огня Автозаводского района, - написали пользователи паблика «Типичный Нижний», приложив для наглядности фотографию. - Одни рабочие бросили мешок цемента в разбитую брусчатку, другие - разровняли лопатами и притоптали ногами. Первый же дождь это все смоет.

Так брусчатка около Вечного огня выглядела до ямочного ремонта. Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Подписчики посчитали, что такой ямочный ремонт - это позор.

- Не надо так, - прокомментировал Евгений Лялин.

- Типичный ремонт по-нижегородски, - подлил масла в огонь Артем Кашников.

- Действительно, позор! Разве так можно? Стыдно молодые люди, - добавил Кирилл Капустин.

А ведь ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что я дырами в брусчатке будут бороться именно с помощью бетонного раствора. К сожалению, ничего другого поделать с территорией нельзя, пока она находится в федеральной собственности.

- Сейчас решается вопрос передачи недвижимого имущества мемориального комплекса парка Славы в муниципальную собственность, - уточнили в управлении благоустройства и содержания дорог администрации Автозавода.