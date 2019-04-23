62-летний мужчина получил ожоги на крупном пожаре в Балахне

Страшный пожар случился на улице 1 Мая в Балахне в минувший понедельник, 22 апреля. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 15.38.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/704827" frameborder="0"></iframe> Пожар в Балахне.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, деревянный дом полыхал по всей площади. Жители из соседних домов вышли на улицу и как завороженные наблюдали за распространением пламени на соседние постройки - сараи.

Несмотря на то, что огнем был охвачен расселенный двухэтажный дом, без пострадавших все же не обошлось. 62-летний мужчина получил ожоги 5% тела, однако после осмотра врачами районной больницы был отпущен домой.

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Тушением занимались 23 пожарных.

Уточняется, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Не исключено, что виновником стал пострадавший впоследствии пенсионер.