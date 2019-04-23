2019-04-23T13:42:41+03:00
Происшествия

62-летний мужчина получил ожоги на крупном пожаре в Балахне

Очевидцы сняли объятый пламенем деревянный дом [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Страшный пожар случился на улице 1 Мая в Балахне в минувший понедельник, 22 апреля. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 15.38.

Пожар в Балахне.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, деревянный дом полыхал по всей площади. Жители из соседних домов вышли на улицу и как завороженные наблюдали за распространением пламени на соседние постройки - сараи.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что огнем был охвачен расселенный двухэтажный дом, без пострадавших все же не обошлось. 62-летний мужчина получил ожоги 5% тела, однако после осмотра врачами районной больницы был отпущен домой.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Тушением занимались 23 пожарных.

Уточняется, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Не исключено, что виновником стал пострадавший впоследствии пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Арматура угодила бы в сердце, если бы не телефон": Мобильник спас от смерти охранника кладбища, на которого напали двое мигрантов
Во время обхода территории Кузьминского кладбища на охранника напали двое мужчин с ножами и арматурами. Один из ударов пришелся прямо в грудь, но охранника спас телефон в нагрудном кармане
Новости 24
Ольга Голодец: «Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде – это первоочередная задача»
Финансирование дорог в Нижегородской области вырастет на 1,5 миллиарда рублей
Глеб Никитин и Ольга Голодец дали старт Всероссийскому проекту «Театр – дети»
Глеб Никитин и Ольга Голодец наградили волейболисток нижегородской «Спарты»
В Нижнем Новгороде освятят гигантский кулич и царь-пасху
В Нижнем Новгороде ограничат движение из-за пожарных учений
Три человека пострадали при столкновении автомобилей ГАЗ и Тойота
На Автозаводе среди ночи вспыхнул пожар в девятиэтажке
К системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний
Более 32 тысяч человек поучаствовали в общегородском субботнике 20 апреля
Рабочие приступят к ямочному ремонту в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля
Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков
«ТНС Энерго НН» хочет взыскать с турагентства 70 млн рублей
В Нижнем Новгороде предложили развивать потенциал железнодорожного вокзала
17 садовых домиков горят в Кстовском районе