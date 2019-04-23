62-летний мужчина получил ожоги на крупном пожаре в Балахне
Страшный пожар случился на улице 1 Мая в Балахне в минувший понедельник, 22 апреля. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 15.38.
Пожар в Балахне.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, деревянный дом полыхал по всей площади. Жители из соседних домов вышли на улицу и как завороженные наблюдали за распространением пламени на соседние постройки - сараи.
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
Несмотря на то, что огнем был охвачен расселенный двухэтажный дом, без пострадавших все же не обошлось. 62-летний мужчина получил ожоги 5% тела, однако после осмотра врачами районной больницы был отпущен домой.
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Тушением занимались 23 пожарных.
Уточняется, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Не исключено, что виновником стал пострадавший впоследствии пенсионер.
ИСТОЧНИК KP.RU