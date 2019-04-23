Специалисты РАН начали обследование загрязненной нефтью Бурнаковской низины

Дело с нефтяными пятнами в районе Бурнаковской низины, наконец, сдвинулось с мертвой точки – специалисты «Института водных проблем РАН» завершили первый этап обследования этой территории. Всего за три дня здесь было отобрано порядка 80 проб грунта, почвы и грунтовых вод.

- Основная цель наших работ – это отбор грунтовых вод на содержание нефтепродуктов, - пояснил кандидат геолого-минералогических наук «Института водных проблем РАН» Иван Подлипский. - На сегодняшний день мы отобрали уже 28 проб поверхностных грунтов, 36 проб почв и грунтов в процессе бурения и 16 проб грунтовых вод. Все они будут отправлены на экспертизу.

Напомним, в апреле 2018 года в Нижнем Новгороде был введен режим повышенной готовности из-за нефти, поднимающейся со дна Волги в районе Бурнаковской низины. Тогда всего за два месяца с реки было собрано около 600 килограммов нефти.

- Источником загрязнения Волги, помимо стационарных точек сброса сточных вод, является территория Бурнаковской низины. В 2013 году департамент Росприроднадзора по ПФО провел там инвентаризацию объектов накопленного экологического ущерба. Но конкретные границы источников загрязнения установлены не были, - пояснили тогда в региональном министерстве экологии. – Известно, что вследствие деятельности нефтеперерабатывающих предприятий грунты там загрязнены на десятки метров в глубину и служат источником загрязнения Волги.

И вот теперь началось детальное исследование проблемной территории. Планируется, что его результаты будут известны уже к концу года.-

- Всего запланировано три этапа обследования Бурнаковской низины. Сейчас завершился первый этап, - рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров. - По результатам исследований мы определим локальные участки загрязнения Волги, чтобы впоследствии организовать работу по их ликвидации.

Результаты этого исследования лягут в основу проекта рекультивации. Кроме того, региональное правительство намерено изучить возможность включения данной территории в проект «Оздоровление Волги». Тогда можно будет рассчитывать на выделение средств из федерального бюджета.