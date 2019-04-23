Дмитрий Гительсон: «Мы мало знаем наш город»

- Что такое социальные коммуникации и социальная политика в представлении мэрии на сегодняшний день? В чем они полезны жителям Нижнего Новгорода?

- Социальные коммуникации – взаимодействие со всеми жителями города, со всеми группами, которые есть в городе: возрастными, ментальными, профессиональными. В первую очередь, это работа с молодежью, средним поколением, и, конечно, в значительной степени, это работа с различными сообществами и общественными организациями.

- Тот темп, который задал глава Нижнего Новгорода на открытость, диалог и искренность власти по отношению к людям, то, чем вы занимаетесь? Как вам общение с разными категориями жителей. У меня есть ощущение, что многие жители не довольны тем, что происходит в городе. В частности, благоустройство…

- Каждый месяц глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встречается с жителями разных районов города. Градус этих встреч – высокий. Но сам факт этого диалога очень важен. Помимо его, диалог идет по всем направлениям, по которым работает администрация города.

- Какие наиболее острые, узкие и тревожные места, которые вызывают озабоченность? Куда брошены силы, над чем работаете сейчас и что важно сейчас для жителей Нижнего Новгорода?

- Впервые за долгое время появилось направление молодежной политики, появился отдельный блок в департаменте социальной политики. Глава города придает этому приоритетное значение, потому что молодежью долгое время никто не занимался. Понятно, что не совсем четко мы сейчас понимаем, как именно надо работать с молодёжью, но точно понимаем, что работать надо. При этом молодежь подросткового возраста – тоже важная категория, и здесь есть небольшие проблемы. Я занимаюсь еще и комиссией по делам несовершеннолетних, вижу динамику, которая не всегда в нашу пользу.

Наша задача вовлекать молодёжь в различные и полезные, яркие, креативные проекты. Один из первых важных проектов – развитие школьного КВН, который был принят на думе Нижнего Новгорода. Ее задача охватить все 167 школ, которые есть в нашем городе.

- Наиболее активные и творческие школьники будут участвовать, и более того, будет этот проект поддерживать город?

- Интерес к этому большой. И понятно, что только одним КВН мы не решим проблему молодежи. Но в данном случае, есть понятный проект и продукт, который город поддержал.

Дальше работаем по другим направлениям.

- В прошлом году был реализован проект "Том Сойер Фест", будет ли он масштабироваться и развиваться в этом году? В других городах региона он будет тиражироваться? Насколько город вовлечен в этот проект и увлечен им?

- Прекрасный проект, который делается полностью силами градозащитников. Это сообщество, в котором есть люди разных поколений, в том числе и молодежь.

Могу сказать, что вы ввели недавно стипендии главы города за активную общественную деятельность. Это впервые. Причем не за показатели в учебе, а за то, что студенты сделали для города. как волонтеры, общественники, участники различных объединений. У нас номинируется два представителя от "Тома Сойера".

В этом году фестиваль состоится, и будет проходить с 1 июня по 1 сентября. Локация – улица Короленко. И будет уже не один дом, а три. Идет масштабирование проекта. К нам приедет много гостей из других городов, чтобы принять в нем участие. Поддержка со стороны администрации Нижнего Новгорода скорее организационная. Наша задача – масштабировать работу общественников и интегрировать в жизнь города.

- Зная Владимира Панова и сам, могу сказать, что вы творческие люди. Куда не приедешь в большие города, везде много сертифицированных, понятных, красивых граффити, полотен, которыми украшены фасады. Есть целые проекты. Почему такие простые вещи не делаются в Нижнем Новгороде? Когда-нибудь мы увидим такое? Хочется чуть ярче, хочется настроения…

- По чуть-чуть мы не умеем. Если что-то начинается, начинается масштабно. Поставлена задача сделать Нижний Новгород столицей стрит-арта. Не считаю, что мы к этому пришли. У нас есть художники международного уровня, есть люди, которые выигрывали премии. Есть еще гости, которые приезжают на такие фестивали из других городов и стран. Сейчас наша задача – создать комфортные условия, в том числе и создать портал, посвященный стрит-арту. На нем представить все поверхности, которые город готов незамедлительно отдать художникам. На данный момент около 50 таких объектов.

Особенность стрит-арта в том, что это "полупартизанское" искусство. Не все здесь нужно согласовывать. Мы должны предоставить возможности, и мы это обязательно сделаем. Есть несколько идей по фестивалям, есть художники, которые сейчас претендуют на то, чтобы стать лидером этого движения?

- Есть надежда, что этим летом мы уже что-то увидим?

- Сейчас в работе два проекта, связанных со стрит-артом. Планируется один в июле, второй – в августе, ближе ко Дню города, который перенесли на август.

- Одна из новых программ, которая есть в городе – "Культурный район". Я так понимаю, что вы также соприкасаетесь с этим проектом. Как вы собираетесь нас "окультуривать"?

- Идея очень простая заложена в этот проект. На определённое время, а это в среднем 6 месяцев, центром всех культурных событий сделать один из восьми районов Нижнего Новгорода. В результате жеребьевки в 2019 году этот проект будет реализован в Сормовском и Автозаводском районах. В этих двух районах последовательно будет проходить исключительно интересные акции. Надеюсь, что они будут не похожи на то, что там происходит в обычное время. Зная Анну Марковну Гор, которая является куратором этого проекта, и зная тех, кого они хотят привести в рамках этого проекта, можно сказать, что это будет очень любопытно.

Наша задача, в том числе, заключается еще и в том, чтобы интегрировать в этот проект различные виды наших сообществ, в том числе стрит арт.

- Раньше такие самостийные фестивали проходили в парках и скверах. И они вызывали интерес горожан. С точки зрения досуга – это круто. Эти мероприятия будут проходить системно? Существует ли какой-то список и событийный ряд?

- Он в настоящий момент формируется. Мы организовывали встречу руководителя "Культурного района" с представителями ТОСов и соседских центров. И я бы сказал, что Анна Марковна Гор исписала больше, чем руководители ТОСов. Они о Сормове ей рассказали удивительные факты, которые также будут отражены в проекте. Скажу одно, мы мало знаем наш город. В каждом районе есть уникальные объекты и ценности. И когда говорим о развитии туризма, что безусловно, нужно говорить и о развитии туризма в районах, а не только в историческом центре.

- ТОСы в разные времена переживали "разные времена". Проблемы с деньгами, вовлеченностью… Но все же зависит от людей. Как здесь с людьми, хватает "моторных" и инициативных людей? Как с ними контактируете?

- У нас в Нижнем Новгороде 64 ТОСа по 8 в каждом районе. Руководители очень интересные люди. Все разные. Мы привыкли к тому, что ТОСы – это клубы для пенсионеров. Мы хотим этот стереотип сломать, и намерены сделать на базе ТОСов соседские центры и центры коммуникаций, которые были бы ориентированы на все поколения.

Общение и коммуникации между всеми районами предусмотрены, также как и экскурсии в соседние районы.

Основное направление у них – образовательное и культурное, досуговое и благоустройство. Одна из идей заключается в том, чтобы включать ресурсы самих жителей. Не всегда, чтобы преобразовать город, нужны огромные бюджетные средства, иногда достаточно помочь людям саженцами, инструментом, и предоставить им возможность украсить свой город. По исследованиям более 50% нижегородцев готовы участвовать трудом или посильными деньгами в благоустройстве города,

- Недавно читал исследование. Молодежь разных городом-миллионников России спрашивали, что не так в их жизни. Их не интересует политика. Их волнует благоустройство, всех волнует жизнь в благоустроенном городе, дороги, безопасность, свет, иллюминация. По этой теме есть отдельные мероприятия и программы?

- Наша главная задача в том, чтобы поддерживать лучшие идеи. Задавать им приоритетные направления. Очень много инициатив готовы делать общественные организации. У нас в городе официально только зарегистрировано более 2 тысяч НКО, из них 200 – очень активные участники развития города. С ними мы работаем над тем, чтобы город развивался. Им даются преференции.

Сейчас готовим новый грантовый конкурс "Социальный Нижний", где каждая из НКО может принять участие и получить грант на свою деятельность.