В Нижегородской области запустят пилотный проект по космическому мониторингу лесов

В 2019 году в Нижегородской области планируется запустить пилотный проект по космическому мониторингу земель лесного фонда. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

- Главная задача проекта – это контроль над соблюдением лесного законодательства, - объяснил Роман Воробьев. - Например, в Нижегородской области, как и в других «лесных» регионах России есть проблема незаконных рубок. Часто лесникам не удается застать нарушителей на месте, а космический мониторинг позволит намного быстрее выявлять такие нарушения.

Уже в этом году данный проект планируется апробировать в Семеновском, Сокольском и Шахунском лесничестве. Его реализация будет проводиться за счет федеральных средств.

- Губернатор Глеб Никитин добился включения Нижегородской области в число нескольких регионов, где запустят космический мониторинг лесного фонда, - отметил Роман Воробьев. – А в 2018 году в регионе в нижегородских лесничествах прошло самое масштабное обновление техники за последние семь лет – из регионального бюджета было выделено около 130 миллионов рублей.

Кроме того, в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 20 миллионов деревьев на площади свыше 4700 га, что на 1000 га больше, чем в прошлом году.