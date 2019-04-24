РЭЦ встретился с экспортерами Нижегородской области

Напомним, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает рост объема несырьевого экспорта до $250 млрд к 2024 году.

Беспрецедентные меры поддержки

Глава РЭЦ провел бизнес-завтрак, на который пришли более 30 представителей компаний Нижегородской области, представляющие различные направления промышленного производства, чтобы обсудить реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Андрей Слепнев напомнил, что КППК направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции, а организациям, реализующим эти программы, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования. Вообще, как отметил гендиректор РЭЦ, меры поддержки для бизнеса беспрецедентные, ведь до 2024 года на КППК планируется направить более 300 млрд рублей!

- Это значит, что поддержку смогут получить все компании, которые пройдут отбор, - подчеркнул Андрей Слепнев. - Проект предполагает, что участникам нужно научиться выходить на внешние рынки и налаживать новые деловые контакты. Мы рассчитываем, что такая трансформация поможет развиваться не только самим предприятиям, но и стране в целом, потому что в итоге зарабатывать будут больше все.

Программа акселерации заработает осенью

На еще одной встрече в Торгово-промышленной палате речь шла о промежуточных итогах пилотирования экспортных акселерационных программ с нижегородскими компаниями. Напомним, что именно Нижегородская область стала первым пилотным регионом в стране по внедрению акселерационных механизмов поддержки бизнеса.

- Для каждой отдельно взятой компании мы сформировали индивидуальный план реализации экспортного проекта, включающий как инструменты поддержки РЭЦ, так и рекомендации по самостоятельной отладке бизнес-процессов. Наши специалисты помогли всем участникам составить индивидуальные дорожные карты и начать их реализацию, - рассказал Андрей Слепнев.

Сегодня в контуре проекта - свыше 60 компаний Нижегородской области, 18 из которых уже занялись реализацией разработанной дорожной карты.

- Вместе с РЭЦ будем выводить наши предприятия на новые зарубежные рынки. Мы рассчитываем, что к 2024 году к программе подключатся не меньше 100 компаний-участников, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В полноценном режиме акселерационная программа РЭЦ заработает в октябре 2019 года. К этому времени будут разработаны все необходимые IT-решения и продукты, завершится интеграция региональных центров поддержки экспорта в Единую сеть продвижения экспорта, разработка образовательной программы акселерации и подготовка специалистов по сопровождению участников проекта.

Кроме того, делегация институтов развития побывала на презентации перспективных городских проектов - это редевелопмент исторических территорий, комплексная модернизация транспортной системы и строительство школ на принципах государственно-частного партнерства.

- Нижний Новгород - один из крупнейших городов страны с богатой историей и колоссальным потенциалом. Ситуация в городе сильно изменилась благодаря проведению чемпионата мира по футболу. Нужно этот потенциал наращивать, - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Мы готовы поддерживать как крупные инфраструктурные проекты, так и малые и средние предприятия. Сегодня нам представили конкретные бизнес-проекты. Мы их внимательно изучим и оценим на предмет возможного финансирования на возвратной основе и в партнерстве с другими банками.