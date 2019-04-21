2019-04-21T21:19:42+03:00
Общество

Михаил Швыдкой открыл в Нижнем Новгороде театральный форум «Российский театр - XXI век. Новый взгляд»

В рамках форума состоится творческая встреча с народным артистом России Александром Филиппенко
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Кирилл МартыновФото: Кирилл Мартынов
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Приволжский театральный форум «Российский театр - XXI век. Новый взгляд» стартовал в Нижнем Новгороде 21 апреля. Как сообщили в пресс-службе облправительства, на открытии присутствовал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Эксперт отметил, что подобные мероприятия позволяют услышать проблемы театральных работников.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

- Сейчас идет работа над новым законом «О культуре» и очень важно, чтобы не забыли о том, что все-таки у театров есть своя специфика, что они отличаются от библиотек, музеев и других учреждений культуры. Поэтому тут важно соблюсти все интересы и работников театров, и театров как юридических лиц, обеспечить возможности свободного развития театров всех форм собственности, - заявил Швыдкой.

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов также подчеркнул, что в Год театра важно понять, чем сегодня живет театр и какие вопросы волнуют работников этой сферы.

- Форум поможет нам понять, в каком направлении двигаться, чтобы театральная сфера в регионе развивалась, - добавил чиновник.

С 21 по 25 апреля около 400 театральный работников ПФО будут проходить мастер-классы, тренинги, семинары и круглые столы. Одним из заметных событий станет творческая встреча с народным артистом РФ Александром Филиппенко.

По итогам форума в Нижнем Новгороде будет создан итоговый документ, в котором отразят ключевые проблемы и пути их решения, а по результатам форумов во всей округах планируется создать проект концепции развития театрального дела в России до 2030 года.

Кстати, в Год театра Нижний Новгород примет эстафету всероссийского театрального марафона, стартовавшего во Владивостоке. В день передачи эстафеты, 23 апреля, Театральная площадь превратится в одну большую сценплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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