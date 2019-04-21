2019-04-21T17:52:20+03:00
Общество

Нижегородцев хотят научить «мусорить» правильно

В Нижегородской области стартовала просветительская акция «Экопривыкай» [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
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Просветительская акция «Экопривыйкай» стартовала в регионе 21 апреля. На Театральной площади областного центра горожанам рассказали об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки. По информации пресс-службы облправительства, участие в мероприятии принял губернатор Глеб Никитин.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

- Мне очень бы хотелось, чтобы экологическая культура, культура бережного отношения к своему городу, своей территории вошла в сознание каждого нижегородца, - заявил чиновник.

На площади были установлены зеленый, желтый и малиновый ящики. Первый предназначен для бытовых отходов, второй - для мусора, который можно отправить на переработку (пластик, бумагу), а третий - для опасных отходов вроде батареек и лампочек.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Организатором акции выступил благотворительный экологический фонд «Цивилизация» совместно с региональным министерством экологии.

- Сегодня наша задача - научиться «мусорить» цивилизованно. Поэтому наша акция и посвящена вовлечению как можно большего количества людей в практику раздельного сбора отходов, - подчеркнула директор фонда Светлана Васильева.

Также в этот день нижегородцев ждала викторина, победителям которой вручили Красную книгу региона.

Вдобавок ко всему в рамках акции любой может поучаствовать в конкурсе на лучшее видео. Герой ролика должен рассказать о раздельном сборе отходов и выложить его в сеть с хештегом #экопривыкай. Итоги огласят на всероссийском форуме «Великие реки» в мае.

Напомним, Нижегородская область до 2020 года должна полностью перейти на раздельный сбор отходов. Предполагается, что во всех районах будет построена соответствующая инфраструктура. На контейнерных площадках установят оборудование для раздельного сбора отходов: это контейнер-сетка желтого цвета, предназначенный для пластика, стекла и бумаги, а также отдельный контейнер для органических отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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