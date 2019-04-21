«Ух, впечатляет!»: В Сарове посреди проезжей части возник песчаный вихрь
Жители Саровы стали свидетелями любопытного атмосферного явления - песчаного вихря. Очевидцы сняли «пылевого дьявола» на камеру мобильного телефона и выложили в соцсетях.
В Сарове посреди проезжей части возник песчаный вихрь.Источник: https://m.vk.com/typical_nn
- Саш, мы смотрим, а надо бежать, - заявила женщина на видео.
Но уже через несколько секунд стало ясно, что вихрь стал затихать.
- Похоже, стороной обходит, - добавила автор видео.
Еще мгновение, и столп дорожной пыли растворился в голых деревьях.
- Все? - разочарованно поинтересовался одна из очевидцев.
Подписчики в соцсетях порадовались необычному явлению, а некоторые вовсе не поняли, почему автомобилисты проезжали мимо «смерча».
- Пыльный вихрь, а все едут, будто каждый день такое, - прокомментировала Ольга Густякова.
- Ух, впечатляет! - восхитился Иван Будасов.
- Обычный песчаный вихрь, - добавил Максим Артюхов.
Кстати, пыльный вихрь обычно возникает у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Этот вихрь имеет вертикальную ось вращения, и высота его составляет где-то 10-20 метров, а диаметр - 1-5 метров. Ну и длится это не больше двух минут.
Ранее «Комсомолка» писала, что также 20 апреля нижегородцы запечатлели момент падения метеорита. В Сети появилось видео, на котором видно, как в ночном небе неожиданно появляется крупная яркая точка, летящая на больших скоростях куда-то в сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU