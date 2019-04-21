2019-04-21T15:00:10+03:00
Общество

«Ух, впечатляет!»: В Сарове посреди проезжей части возник песчаный вихрь

Очевидцы наблюдали за атмосферным явлением как загипнотизированные [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Сарове посреди проезжей части возник песчаный вихрьВ Сарове посреди проезжей части возник песчаный вихрьФото: скрин с видео
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Жители Саровы стали свидетелями любопытного атмосферного явления - песчаного вихря. Очевидцы сняли «пылевого дьявола» на камеру мобильного телефона и выложили в соцсетях.

В Сарове посреди проезжей части возник песчаный вихрь.Источник: https://m.vk.com/typical_nn

- Саш, мы смотрим, а надо бежать, - заявила женщина на видео.

Но уже через несколько секунд стало ясно, что вихрь стал затихать.

- Похоже, стороной обходит, - добавила автор видео.

Еще мгновение, и столп дорожной пыли растворился в голых деревьях.

- Все? - разочарованно поинтересовался одна из очевидцев.

Подписчики в соцсетях порадовались необычному явлению, а некоторые вовсе не поняли, почему автомобилисты проезжали мимо «смерча».

- Пыльный вихрь, а все едут, будто каждый день такое, - прокомментировала Ольга Густякова.

- Ух, впечатляет! - восхитился Иван Будасов.

- Обычный песчаный вихрь, - добавил Максим Артюхов.

Кстати, пыльный вихрь обычно возникает у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Этот вихрь имеет вертикальную ось вращения, и высота его составляет где-то 10-20 метров, а диаметр - 1-5 метров. Ну и длится это не больше двух минут.

Ранее «Комсомолка» писала, что также 20 апреля нижегородцы запечатлели момент падения метеорита. В Сети появилось видео, на котором видно, как в ночном небе неожиданно появляется крупная яркая точка, летящая на больших скоростях куда-то в сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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