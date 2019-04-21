2019-04-21T10:01:30+03:00
Общество

Падение метеорита сняли на видео в Нижегородской области

Явление наблюдали жители нескольких населенных пунктов [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Явление наблюдали жители нескольких населенных пунктов.Явление наблюдали жители нескольких населенных пунктов.
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Нижегородцы наблюдали падение метеорита в небе над несколькими населенными пунктами в субботу, 20 апреля. В Сети появилось видео, на котором видно, как в ночном небе неожиданно появляется крупная яркая точка, летящая на больших скоростях куда-то в сторону.

Нижегородцы наблюдали падение метеорита.

После того, как запись с видеорегистратора появилась в соцсетях, несколько человек заявили, что тоже наблюдали падение светящегося объекта минувшим вечером. Очевидцами стали жители Нижнего Новгорода, Арзамаса и других населенных пунктов.

- Видимо, космодром уже построили. Первый пробный запуск совершили из Доскина в Дальнее Константиново, - пошутил Александр Шатров.

- Видел его! Камера не передала всех красок и эмоций, - добавил Александр Смит.

- На ЗКПД видно было. Думаю, это звезда, потому что она горящая пролетала секунд тридцать или меньше и потухла, - отметил Александр Копейкин.

«Комсомольская правда» рассказывала, что первый весенний звездопад продлится с 14 по 30 апреля. Максимум ожидается 23 апреля. Лириды будут сыпаться не густо - примерно по 20 штук в час. Метеоры падают сверху - из точки, расположенной где-то в 60 градусах над горизонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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