Более 50 инженеров-технологов приняли участие в X конкурсе «Инженер года» на АПЗ

51 инженер-технолог принял участие в X конкурсе профессионального мастерства «Инженер года», который впервые прошел на Арзамасском приборостроительном заводе под именем выдающегося конструктора-приборостроителя Анатолия Петровича Червякова. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

За время своего существования конкурс стал популярен среди приборостроителей. Ежегодно свои силы в нем пробуют как опытные технологи, так и те, кто пришел на предприятие совсем недавно.

Перед началом испытаний с приветственным словом к участникам обратился и.о. директора по производству Алексей Телегин.

- Это хороший шанс проверить свои знания, умения и навыки. Однако совсем не хочется, чтобы тот, кто проиграл, перестал развиваться, а тот, кто стал первым, - остановился в своем самосовершенствовании. Сегодня в России, да и во всем мире существует большая конкуренция среди предприятий. Чтобы сохранить те ведущие позиции, на которых находится Арзамасский приборостроительный завод, вы должны перенять накопленный годами опыт старших коллег, поддержать то реноме, которое на сегодняшний день существует, - отметил Алексей Телегин.

В этом году в конкурсе приняли участие 28 человек в номинации «Механообработка» и 23 - в номинации «Сборочные процессы». Задания вновь состояли из двух частей: теоретической и практической. На теорию отводилось 30 минут, а на практику - 3 часа.

- Задания с каждым годом усложняются, особенно это касается теории, - прокомментировал председатель жюри в номинации «Сборочные процессы» заместитель главного технолога Юрий Шувалов. – Практически на 30-50% вопросы обновляются, повторяются лишь те, которые вызвали затруднение у участников в прошлые годы. В теорию помимо тестовых заданий включаем две задачи. С практической частью выбор всегда сложный, в утверждении окончательного варианта участвуют многие члены оргкомитета. Мы стараемся выработать некий гибрид, где есть и радиоэлементы, и электромонтаж, и механическая сборка, чтобы можно было задействовать опыт и навыки технологов каждого сборочного цеха.

Самыми активными среди подразделений, представивших своих участников на конкурс, стали служба главного технолога (8 человек), цех №49 (6 человек), цеха №№41, 42, 50, 56 (по 5 человек). Три участника конкурса приехали из производственного департамента города Рязани.

- В теоретической части 30 вопросов в тестовой форме, за каждый правильный ответ начисляется один балл, - подчеркнула член жюри в номинации «Механообработка» инженер-технолог Ирина Лебедева. - Практика состоит из нескольких задач и составления техпроцесса. Эта часть имеет свои изюминки и особенности, которые необходимо учесть, иначе результаты будут неверными. Стоит отметить, что в истории проведения нашего конкурса бывали случаи, когда люди писали новаторские технологии с интереснейшими идеями.

- Задания сложные, но уложилась в обозначенное время. Готовились к конкурсу всем техбюро. Совещались, читали учебники, спрашивали советы у старших наставников. Кстати, они очень пригодились, - поделилась инженер-технолог цеха №54 Екатерина Устимова.

- В прошлом году на конкурсе я показал не очень хорошие результаты, в этот раз пришел, чтобы победить. Заранее знал, что конкуренция будет большая, придется приложить максимум усилий, чтобы показать, на что я способен, - рассказал инженер-технолог цеха №49 Антон Чернышов.